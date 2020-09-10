تحذير من تسجيل كوكب الأرض درجات حرارة قياسية بالأعوام المقبلة..اقرأ التفاصيل

حذر تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم، من تسجيل كوكب الأرض خلال الأعوام الخمسة المقبلة، زيادة قياسية فى درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية على الأقل، وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال مشاركته فى إعلان التقرير أن العالم ما يزال بعيدا عن المسار الصحيح لتحقيق هدف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
وأشار جوتيريش بحسب "واس" إلى أن التقرير يدق ناقوس الخطر بأن هناك فرصة كبيرة ومتنامية للوصول مؤقتا إلى عتبة 1.5 درجة فى السنوات الخمس المقبلة، مع وجود موجات حرّ قياسية، وحرائق غابات مدمرة وفيضانات وجفاف، متوقعا أن تزداد هذه التحديات سوءا، وسلط التقرير الضوء على آثار تغير المناخ المتزايدة، التى لا يمكن عكسها، وتضر بالأنهار الجليدية، والمحيطات، والطبيعة، والاقتصادات، والأوضاع المعيشية للإنسان.
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