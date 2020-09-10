ترامب يدافع عن إدارته لأزمة كورونا ويقول إنه أراد عدم إثارة ذعر الأمريكيين

رد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الأربعاء على الكشف بأنه قلل من خطورة فيروس كورونا خلال الجائحة، قائلا إنه تصرف بهذه الطريقة للتقليل من الذعر بين الأمريكيين.
وجاءت التصريحات فى البيت الأبيض بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها شبكة تلفزيون (سي.إن.إن) ومأخوذة من كتاب جديد يحمل عنوان "الغضب" للصحفى بوب وودورد، فى وقت سابق اليوم أن ترامب أقر فى فبراير شباط بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار لكنه قلل من شأنه لأنه لم يكن يريد إثارة حالة من الذعر.
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