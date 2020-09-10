محمد الشناوي: رفضت عرضا خرافيا بعد المونديال ولن أرحل عن الأهلي

علق محمد الشناوي حارس النادي الأهلي، على الأنباء المتعلقة بتأجيل نصف نهائي أفريقيا والتي كان مقررا لها نهاية الشهر الجاري إلى منتصف الشهر المقبل موضحًا أن سلامة لاعبي الوداد البيضاوي المغربي أهم من أي مباراة أو بطولة، وعن تلقيه عروضا احترافية كشف الشناوي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم على أون تايم سبورتس: "حصل فعلَا إن كان عندي عرض خرافي بعد كاس العالم ولم أتناقش فيه من الأساس لحرصي على استكمال مسيرتي بالنادي الأهلي"

وتابع الشناوي: "أنا عشت في النادي الأهلي من صغري، الأهلي بيتي، أنا كنت بحلم إني أكون نجم وأكون ليا شأن في الكرة والنادي الأهلي هو اللي خلاني كده، أنا إتربيت في الأهلي وصعب أبيع كل ده بمجرد مقابل مادي".

وأكمل حارس الأهلي: "أنا مش هخرج من الأهلي لا في مصر ولا الخليج ولا غيره، لو احتراف خارجي وبموافقة النادي ممكن، غير كده لأ، أنا في الأهلي وبقول كلامي على الهوا دلوقتي، أنا بحلم بالاعتزال في الأهلي ومش هلعب غير للأهلي".

وعن علاقته بطارق سليمان مدرب الحراس الذي يحل ضيفا مع شوبير في ذات البرنامج قال الشناوي: "كابتن طارق سليمان أخ كبير بالنسبة لي واستفدت منه الكثر، ونعمل جميعًا كأسرة واحدة في النادي الأهلي".

وثمن حارس الأهلي علاقته الطيبة بجميع لاعبي الأهلي خاصة في مركز حراسة المرمى والكباتن الذين يسبقوه في شارة القيادة، موضحًا أن قيادة الفريق كان حلمًا وتحقق، وأكمل حارس الأهلي والمنتخب: "منتخب مصر يملك وفرة من الحراس المميزين، علاقتنا مميزة للغاية، وجنش حارس الزمالك هو زميل وأخ عزيز، والمنافسة على حراسة مرمى المنتخب ستظل قوية".

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وزاد الشناوي: "أقرب حراس الكرة المصرية لقلبي هم جنش وعامر عامر وأبو جبل وفي الأهلي علي لطفي".

وأردف:" نحن كحراس مرمى نكمل بعضنا البعض، المشاركة في الكورة بشكل عام هي وجهة نظر الجهاز الفني، وهو صاحب الرأي والرؤية".

ووجه الشناوي الشكر لمدربي حراس المرمى ومنهم طارق سليمان وعلى يونس وأحمد ناجي وماهر سليمان وكل المدربين الذين تدرب على يدهم، حتى أولئك الذين لم يحظ معهم بفرصة المشاركة".



