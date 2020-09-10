محافظ البنك المركزى يؤكد تراجع واردات مصر من 76 لـ 60 مليار دولار سنويا

أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزى، أن السوق السوداء كانت فى مصر وخارجها وأثرت سلبا علينا، قائلا: "كنا نستورد بـ76 مليار دولار سنويا معناه أن كل مواردنا تذهب لأسواق أخرى وصناعتنا عطلت وهذا كان الخلل، وبالتالى كان لابد من إصلاح هذا الخلل من خلال قرار تحرير سعر الصرف، مما خفض العجز من 21 مليار دولار إلى 7 مليارات دولار بجانب انخفاض الواردات لـ 60 مليار دولار .

وأضاف عامر، فى لقاء مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسؤليتى"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة اقترضت حوالى 700 مليار جنيه فترة الإخوان بصفر فائدة وهذا عمل خلل، بالتالى كان لابد من ضبط عجز الموازنة للدولة وعمل خطة بحيث يشهد لنا الصندوق بذلك وجاءت النتيجة بالفعل .

وأشار طاق عامر، إلى أن صندوق النقد طالب بإصلاح الموازنة العامة والسياسة النقدية، ثم تم ضبط المالية العامة، لافتا إلى أن الإخوان عرضوا عليه منصب كبير، نائب رئيس وزراء ورفض، مضيفا:" أنا عرضت عليهم 20 ورقة للإصلاح وتبين أنهم مش فاهمين حاجة" .

وواصل محافظ البنك المركزى، قائلا: "خفت على البلد وقلت وقتها البلد راحت أيام الإخوان" لافتا إلى أن الإخوان قاموا بتغيرات فى البنك المركزى وانخفض الاحتياطى. وكشف أن الإخوان فشلوا فى الحصول على قرض من صندوق النقد برغم دعم الأمريكان لهم، مشيرا إلى أن الإخوان حصلوا على 31 مليار دولار من الدول العربية .