دنيا سمير غانم تحتفل بعيد ميلاد زوجها رامى رضوان برسالة وصور رومانسية

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احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي راضون، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، صورا رومانسية برفقة زوجها في أحدث جلسة تصويرية لهما، وعلقت عليها: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي رامي راضون"، وسرعان ما انهالت التعليقات والإعجابات على الصور.
دنيا سمير غانم توجه رسالة لزوجها عبر انستجرام
على صعيد آخر، تستأنف النجمة دنيا سمير غانم تصوير مشاهدها الأخيرة من فيلمها الجديد "تسليم أهالى" يوم 14 سبتمبر فى الديكورالخاص بالعمل، وتجمع المشاهد بينها وبين هشام ماجد ولوسى وآخرين، والفيلم من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوى، حيث يتبقى لها أيام قليلة، وتنتهى من التصوير بشكل نهائى استعداداً لعرضه فى السينمات.
دنيا سمير غانم مع زوجها في أحدث ظهور لهما
وتدور الأحداث حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دور البطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.
فيلم "تسليم أهالى" يسجل البطولة المطلقة الأولى فى السينما للنجمة دنيا سمير غانم بعدما قدمت أكثر من بطولة فى الدراما التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ويشاركها بطولة الفيلم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز ومحمد أوتاكا على أن يظهر عدد من النجوم كضيوف شرف منهم إيمى سمير غانم ولوسي وآخرين.
جلسة تصويرية لدنيا سمير غانم وزوجها
دنيا سمير غانم مع زوجها في صورة جديدة
دنيا سمير غانم ورامي رضوان
دنيا سمير غانم وزوجها
رامي رضوان مع زوجته دنيا سمير غانم
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