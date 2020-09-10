استدعاء ضابط التحريات لسؤاله فى ضبط شبكة دعارة عبر الإنترنت

قررت نيابة البساتين استدعاء ضابط التحريات، لسؤاله فى واقعة القبض على عناصر شبكة للأعمال المنافية للآداب، كانوا يمارسون الدعارة عبر إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب راغبى المتعة الحرام.

أكدت معلومات وتحريات إدارة حماية الآداب العامة بمديرية أمن القاهرة قيام مجموعة من السيدات بإنشاء صفحة إلكترونية على موقع التواصل الاحتماعى "فيس بوك" وقيامهن بعرض أنفسهن لممارسة الأعمال المنافية للآداب، نظير تحصلهن على مبالغ مالية.

Advertisements

وتم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديدهن، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهن وتبين أنهن (4 سيدات) وبصحبتهن سائق، وذلك حال استقلالهن السيارة بصحبته بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزتهم (4 هواتف محمول- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفن بقيامهن بالترويج للأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية بدون تمييز، واستغلال السيارة المضبوطة فى تسهيل تحركاتهم، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهن من متحصلات نشاطهن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.