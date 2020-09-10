الولايات المتحدة تبحث تجريد "شى جين بينج" من لقب الرئيس

يدرس الكونجرس الأمريكى تجريد الرئيس الصيني شي جين بينج، من لقب "الرئيس"، والذي تستخدمه الحكومات والمؤسسات الإعلامية الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية، وتم تقديم مشروع القانون المسمى "قانون تسمية العدو" إلى مجلس النواب في 7 أغسطس من قبل النائب الجمهوري سكوت بيري من ولاية بنسلفانيا، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن"، ووفقا لمشروع القانون، "يحظر على الحكومة الفيدرالية إنشاء أو نشر أي وثائق تشير إلى رئيس دولة جمهورية الصين الشعبية والاكتفاء بالتنصيص على أنه الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أو بدلا من ذلك، بصفته الأمين العام". وجاء في مشروع القانون أن "قيادة جمهورية الصين الشعبية ذهبت دون منازع في مساعيها الضارة لانتهاكات حقوق الإنسان عبر عقود"، وأضاف أن "مخاطبة قائد جمهورية الصين الشعبية بأنه، رئيس، يعطي الافتراض الخاطئ بأن شعب الدولة، من خلال الوسائل الديمقراطية، قد شرعوا بسهولة اختيار الزعيم الذي يحكمهم".



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