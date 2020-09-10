تنسيق 2020.. وزير التعليم العالى يعلن نتائج المرحلة الثانية للتنسيق اليوم

يعقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج المرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى للقبول بالكليات، ومن المقرر أن يطلق وزير التعليم العالى خلال إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية .

وكانت أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق، انطلقت عبر موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020 /2021 ، يوم 1 سبتمبر الجارى، وذلك بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وذلك لنحو 194448 طالب، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.



