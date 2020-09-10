"الشعب يريد السيسى" يتصدر مواقع التواصل.. المصريون يكشفون كذب وتدليس القنوات المعادية وتحريض الجماعة الإرهابية.. ومغردون لـ "الرئيس": كمل يا ريس وراك شعب أصيل بيحبك

دعوات تحريضية ضد الدولة المصرية تقودها جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أنها دائما تتحطم أمام صخرة العمل الجاد والإنجازات التي لمسها الموطن المصرى من مشروعات عملاقة فى كافة المجالات، حيث رد المصريين على تلك الدعوات من خلال هاشتاج "الشعب يريد السيسى".





وعبر المصريون من خلال هاشتاج "الشعب يريد السيسى" الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، حيث دعم العديد من مغردى موقع تويتر الرئيس السيسى، وصد محاولات جماعة الإخوان الفاشلة لإعادة الفوضى مرة أخرى.

ورصدت مغردة، التناقض في قنوات الإخوان المحرضة، قائلة :"يعنى تركيا لما هدت كذا مليون عقار في 2014 كانت سكر محلي وبتعمل إنجاز ولما مصر طبقت القانون علي المخالفين بقت جاية على الغلابة؟ لحظة ياجدعان نفهم".

وكتب أخر، "من أعظم إنجازاتك يا ريس إنك حبست الإخوان في الكيبورد وبقي آخرهم كام هاشتاج، وخليتنا نشوف الإخواني يسب ويلعن في الإخوان وينكر إنه إخوان مع إنه متأكد إننا متأكدين إنه إخوان.. كمل يا ريس وراك شعب اصيل بيحبك".





وتطرقت مغردة، إلى سياسة الرئيس السيسى في القضاء على جماعة الإخوان الإرهابية ومخططاتها في مصروليبيا، قائلة :"ده اللي قضى على مخطط الإخوان فى الشرق الأوسط وعمل خطوط حمرا لحماية الأمن القومي المصري ورجع مصر بعد ما خطفوها الاوغاد الإرهابيين. بنحبك والله".





وعبر أخر، عن ثقته في الرئيس السيسى، والذى اتخذت بعض القرارات المصيرية، قائلاً:" نحن معك ونثق بك ثبت الله خطاك والهمك الخير لى وطننا الغالى تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر عاش السيسى"، وترى ندى:"وهنستحمل اكتر عشان خاطرك يابلادى كفاية انى شايفك في أحسن صورة"، وغرد أخر:" شاف مصلحتها وفضلها على نفسه عن مصر أتحدث".

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ويرى ياسين،" الشعب يريد التنمية الشعب يريد الاستقرار الشعب يريد السيسي"، وكتبت منى:" الشعب يريد ان يكمل مشوار النجاح"،وغردت سمر:"ياللى عملت لشعبك ألف وضع وجعلتنا بين الشعوب لينا كل فضل بنحبك وكلنا معاك".



