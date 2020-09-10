القيادة العسكرية الأمريكية بأفريقيا تؤكد أهمية تونس كشريك فى مكافحة الإرهاب

قالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، إن تونس شريك عسكرى استراتيجى، وشدد قائد قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا على الشراكة مع تونس لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم مكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليتي، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة اعتقلت شخصين، على علاقة بالعملية الإرهابية التي هزت منطقة أكودة بمحافظة سوسة، وقال السليتي، في تصريحات نقلتها قناة "العربية الحدث"، إنه "تم إيقاف المتهم الأول وهو إمام جامع بأكودة، وذلك على خلفية شبهة رصـد دورية للحرس الوطني، أما المتهم الثاني فكان على علم مسبقا بالعملية الإرهابية، وعلى تواصل مع أحد منفذي الهجوم الإرهابي".
وشهدت منطقة أكودة بمحافظة سوسة، عملية إرهابية، الأحد الماضي أسفرت عن وفاة عنصر من الحرس وإصابة ثان بجروح بخيطرة، وتمكنت القوات الأمنية من القضاء على الإرهابيين الثلاثة واعتقلت رابعا.
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