حقيقة استخدام أنجلينا جولى السحر لتصبح أكثر قوة فى معركة الانفصال والحضانة

هل تستخدم أنجلينا جولي طقوس الساحرات حتى تتمكن من الحفاظ على أبنائها في قضية الحضانة وتبقى هادئة في تلك المعركة؟ تدعي مجلة The Globe أن النجمة العالمية أنجلينا جولي تستخدم السحر للحفاظ عل حضانة أبنائها، وتشير المجلة إلى أن جولي لديها غرفة تتأمل بها مذبح وشموع وبخور وجميع أنواع أدوات السحر، ولدى جولي طقوس خاصة بها حيث تستيقظ في الساعة 4 صباحًا وتجلس في ضوء الشموع حتى تشرق الشمس، دون أن يشعر بها احد.

وحسب المجلة ستتلو جولي تعويذة للتخلص من التوتر، وتفعل ذلك بطريقة أو بأخرى بدون إيقاظ أي شخص ، وذلك للحفاظ على مظهرها الخارجي الصلب والتركيز على حياتها بعد الانفصال.

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لكن كشف موقع Gossip Cop أن الصور المرفقة بالخبر ليست من منزل جولي، لكنها صور لأحد المخازن، بالإضافة إلي ان جولي لطالما حذرت من مفاهيم السحر والشعوذة طوال حياتها المهنية ، بل إنها كتبت مقالًا في مجلة Elle قبل طرح فيلم Maleficent، و قالت فيه ، "أي شيء لا يمكنك تفسيره ... يمكن أن ينسب إلى تأثير امرأة يفترض أنها شريرة." وتابعت مضيفة أن "النساء الشريرة" مجرد نساء سئمن الظلم وسوء المعاملة ".

يذكر أن مجلة The Globe حاولت بكل الطرق الممكنة أن تهاجم جولي بالباطل، فمن قبل نشرت إنها "ترفض تناول الطعام"، كما هاجمت المجلة والدة جولي وزعمت انها قالت إن أطفالها يغضبون الجيران، ونشرت المجلة من قبل ان جولي ابنة سيئة عندما زعمت أن والدها جون فويت كان يحاول يائسًا إبعادها عن أنيستون، فقررت المجلة ان جولي تمارس السحر لمجرد أنها لعبت دور ساحرة في Maleficent، فجولي قضت سنوات في المحكمة بينما استمرت في العمل وتربية ستة أطفال هذا النوع من القوة لا يأتي من غرفة السحر.

