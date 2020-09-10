تعرف على أخر موعد لمقابلة المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

حدد المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة "أعلى سلطة إدارية بالمجلس"، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين - رئيس مجلس الدولة، مواعيد للمقابلات مع الشباب من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعتي 2018 - 2019 لاختيار أفضل العناصر المتميزة علميا منهم من الحاصلين على درجات امتياز وجيد جدأ وجيد لشغل أولى درجات السلم للوظائف القضائية، وذلك اعتبارا من صباح منذ 5 سبتمبر 2020 وحتى 12 اكتوبر المقبل وعلى مدار ثلاثة أيام اسبوعيا جولة جديدة .
وفي إطار من الإجراءات الاحترازية ومراعاة لسلامة الخريجين المتقدمين للترشيح فقد تم تخصيص قاعات مناسبة لاستقبالهم مع المحافظة على مسافات التباعد الامنة وتتم المقابلات لأعداد محددة من الخريجين .
وبالنظر لأصحاب الأعذار القهرية من المجندين بالقوات المسلحة وضباط الشرطة أو غيرهم فقد تحدد يوم 12 اكتوبر 2020 لمقابلات من لم يستطع الحضور في الموعد المحدد له من الخريجين.
جدير بالذكر أن الاختيار من بين الخريجين يحوطه سياج من الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص والموضوعية والعمل على اختيار الافضل من الخريجين ممن تتوافر بشائهم شروط التميز العلمي وعناصر الاهلية والكفاية الاخرى حتي يكون المختارون منهم قوة دافعة للعدالة في خدمة وطنهم في مستقبل الايام.
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