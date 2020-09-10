غلق صحف وطرد العمالة فى القنوات القطرية.. أزمات تواجه تميم.. فيديو

لايزال نظام تميم القطرى، يواصل انتهاكاته بحق العمالة الخارجية، وأيضا العمالة المختلفة فى كافة المجالات الإعلامية بالدوحة، حيث كشف تقرير بالفيديو أعدته مؤسسة ماعت عن تسريح أكثر من 20 % من العمالة فى القنوات القطرية، إضافة إلى تقليص ميزانيات هذه القنوات ووسائل إعلام الجماعة الإرهابية، وغلق صحيفة العرب القطرية، وهى أول صحيفة تصدر فى قطر، إلا أن الأزمات عصفت بالكثير من وسائل إعلام هذه الدولة، وذلك بسبب استمرار قطر فى دعمها للإرهاب.
وأضاف التقرير، أن الفترة المقبلة ستشهد الكثير من الأزمات فى كل القطاعات بقطر، لاستمرارها فى دعم الإرهاب وتمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة لارتكاب الجرائم في تلك الدول.
ويواجه العمال في قطر حالة صعبة من الحصول على حقوقهم الصحية أو المالية أو الاجتماعية، الأمر الذى أدى إلى الاستغناء عن العديد من الموظفين فى شبكة قنوات الجزيرة والمواقع التابعة.
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