فيديو.. أهداف لا تنسى فى مسيرة رونالدو مع البرتغال بعد تخطى المئوية

سجل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالى، العديد من الأهداف الرائعة في مشواره مع منتخب بلاده الذى وصل معه مؤخرا للهدف رقم 101 في جميع البطولات محققا إنجازا فريدا من نوعه من الصعب تكراره، حيث سجل الدون هدفى الانتصار لصالح "برازيل أوروبا" على نظيره السويدى، في المباراة التى جمعت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب " فريندز آرينا"، ضمن منافسات النسخة الثانية من بطولة دورى الأمم الأوروبية، وذلك في الدقيقتين 45 من ركلة حرة مباشرة، و71 من زمن المباراة عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وأحرز رونالدو 101 هدفا مع منتخب البرتغال خلال مشاركته في 165 مباراة بمختلف المسابقات بمشواره الدولى الذى بدأ عام 2003 حتى الآن.

ونجح رونالدو فى ترك بصمته التهديفية بالعديد من البطولات الكبرى مع منتخب بلاده سواء كأس العالم نسخ 2006، 2010، 2014 و2018، بالإضافة إلى كأس الأمم الأوروبية أعوام 2004، 2008، 2012، و2016.

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وسجل النجم البرتغالى 7 أهداف ضد السويد ليصبح خصمه المفضل متساويا مع ليتوانيا الذى استقبل نفس العديد من الأهداف.

ويستعرض الفيديو التالى أجمل أهداف كريستيانو رونالدو في مشواره مع المنتخب البرتغالى..

وعزز رونالدو صدارته قائمة اللاعبين الأكثر تسجيلاً للأهداف مع المنتخبات الأوروبية برصيد 101 هدفا متفوقا على فيرينس بوشكاش الوصيف برصيد 84 هدفا، وكوتشيش الثالث برصيد 75 هدفا، والنجم الألمانى ميروسلاف كلوزه الرابع برصيد 71 هدفا.

يذكر أن النجم البرتغالى رونالدو أصبح على بعد 8 أهداف فقط من معادلة الإيراني علي دائي صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف الدولية برصيد 109 هدفا.

