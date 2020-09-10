أهم الاخبار

4 مدربين يرفعون شعار "فريق واحد فى الموسم لا يكفى"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

أصبح تغيير المدربين ظاهرة مميزة للموسم الجارى الذى يمر بظروف استثنائية بسبب انتشار وباء ، حيث تسابقة أندية الدورى المصرى فى تغيير الأجهز الفنية من أجل تحسين النتائج والأوضاع فى جدول المسابقة، وعلى الرغم من حسم الأهلى لقمة الدورى وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه، إلا أن باقى المراكز تشهد جميعها منافسة شرسة.

47 مدربا تم تعيينهم فى فرق الدورى المصرى خلال الموسم الجارى فقط، الذى شهد ما يشبه لعبة الكراسى الموسيقية واستبدال الأدوار بين المدربين وبعضهم البعض فى عدة فرق، مما جعل أكثر من مدرب يتولون إدارة أكثر من فريق فى الفترة الأخيرة.

طارق العشرى

رحل عن  حرس الحدود لتولي تدريب المصري خلفاً لإيهاب جلال الذي استقال من تدريب الفريق البورسعيدي بعد تراجع النتائج، قبل أن يستقيل العشرى من تدريب المصرى بسبب أزمة مع مجلس الإدارة، حيث اتهمهم العشرى بالخيانة بعدما رفضوا إبلاغه بعدد إصابات كورونا قبل مباراة الأهلى.

ومع المصرى، خاض طارق العشرى 4 مباريات تعادل فى واحدة وخسر ثلاثة أخرى.

dc07b45cc7.jpg

إيهاب جلال

قاد إيهاب جلال فريق المصرى خلال 48 مباراة، منذ توليه المهمة، حتى إعلان رحيله عن الفريق البورسعيدى، حقق الفوز فى 22 مباراة، وتعادل فى 15 وخسر في 12 مباراة  ، وحقق الفريق تحت قيادته 81 نقطة، ومع بداية الدور الثانى تولى إيهاب جلال مسئولية مصر المقاصة لينتشل أبناء الفيوم من قاع الجدول إلى المركز الثامن برصيد 30 نقطة وسط عروض قوية وتطور فى مستوى الفريق ككل.

Advertisements

b25aaf3982.jpg

على ماهر

تولى على ماهر تدريب فريق إنبى فى الجولة الـ 17 من دورى الموسم الماضى، حيث قاد انبى فى  24 مباراة، فاز فى 6 مباريات، وخسر فى 9 مباريات، وتعادل فى 9 مباريات6، قبل أن يرجل لسوء النتائج فى بداية الموسم، ويتولى حالياً إدارة النادى المصرى، وخاض معه مباراتى المقاولون العرب وخسرها بهدفين نظيفين قبل أن مع إنبى بهدف لمثله.

202009011013331333.jpg

أحمد سامى

أثار أحمد سامى حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما رحل عن تدريب طنطا بعد 5 أيام فقط من تولى المسئولية ليلتحق بتدريب سموحة، ومع أبناء السيد البدوى تعادل أحمد سامى أمام الاتحاد السكندرى بهدف لمثله قبل أن يخسر بثلاثية أمام الانتاج الحربى.

e7d975a48c.jpg

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 4 مدربين يرفعون شعار "فريق واحد فى الموسم لا يكفى" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا