الاسماعيلى يمدد تعاقده مع مدافعه الناشئ لمدة 5 مواسم

قام النادى الإسماعيلى بصفة رسمية بتوقيع عقد احترافى مع عبد الله محمد عبد الله مدافع فريق 2002 لمدة خمسة مواسم مقبلة، ويشارك مستقبل الدراويش ضمن صفوف فريق 99 بعد تألقه بشكل لافت للنظر واشادة مدربى القطاع بقدراته الفنية رغم صغر سنه، وشهد جلسة التوقيع محمد الكلية أمين الصندوق ، عضو مجلس الإدارة تامر موسى عضو مجلس إدارة النادى ،المشرف العام على قطاع الناشئين، محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

يأتى ذلك ، فى إطار السياسة التى ينتهجها مجلس إدارة النادى برئاسة إبراهيم عثمان فى الحفاظ على الناشئين الواعدين ، تمهيدا للاعتماد على جهودهم فى المستقبل القريب، وكانت الفترة الماضية قد شهدت تجديد تعاقد عددا من الناشئين الواعدين من بينهم عصام مرزوق وإبراهيم حسن ومحمود عبد الله وحازم مرسى ومحمد نصر ومحمد عبد السميع وغيرهم.

فيما أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى قائمة لاعبى الفريق التى ستغادر للاسكندرية ، استعدادا لمواجهة الأهلى مساء الجمعة باستاد الجيش ببرج العرب فى إطار الجولة الــ26 ببطولة الدورى المحلى.. وشهدت القائمة استدعاء وجيه عبد الحكيم جناح ومهاجم الفريق مع وجود غيابات عدة على رأسها باهر المحمدى ومحمد مجدى الجمل ومحمد هاشم وأحمد أيمن ومحمد صادق وغيرهم لأسباب متنوعة.

القائمة جاءت كالتالى، فى حراسة المرمى، محمد فوزى – محمد مجدى

خط الدفاع

محمود البدرى – أسامة إبراهيم – إبراهيم أبو اليزيد – محمد عمار – محمد نصر

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خط الوسط

عماد حمدى – عمر الوحش – أحمد مدبولى – نادر رمضان – عبد الرحمن مجدى – همام طارق – محمد مخلوف – محمود دونجا – وجيه عبد الحكيم – بيكيتى سيلفا – محمد بيومى

خط الهجوم

شيلونجو – حازم مرسى – محمد الشامى – محمد حمدى زكى

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى المران الرئيسى منذ قليل ، ضمن برنامج الاعداد لمواجهة الأهلى يوم الجمعة المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب ، لحساب الجولة الــ26 من عمر مسابقة الدورى المحلى.. واشتمل المران على تدريبات متنوعة بدأت بحصص بدنية مكثفة ، قبل أن يشمل على تدريبات حول التسديدات بعيدة المدى باعتبارها احد الحلول لتسجيل الأهداف.

كما تناول المران تدريبات على التمركز بدون كرة ، وسط تعليمات مشددة من الجهاز الفنى على هذا الجانب قبل أن يتطرق لتدريبات على الكرات العرضية المتقنة. واختتم المران بتقسيمة حماسية تم إيقافها عدة مرات ، وسط حماس كبير من اللاعبين على نيل ثقة الجهاز الفنى ، من أجل المشاركة بصفة أساسية من الفريق.

