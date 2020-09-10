المقاولون العرب يخشى مفاجآت حرس الحدود "الجريح" بالجبل الأخضر

يستضيف المقاولون العرب نظيره حرس الحدود في تمام السادسة مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها ذئاب الجبل بعد التعادل مع وادى دجلة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر حرس الحدود من الاهلى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 13 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدف وتلقت شباكه 22 هدف فيما يحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز في 5 وتعادل في 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 23 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وطالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بالابتعاد عن نغمة التعادلات واستعادة الانتصارات مجدداً لملاحقة الزمالك وبيراميدز على المركز الثانى، فيما شدد محمد حليم المدير الفني لحرس الحدود على لاعبيه ضرورة تلاشى الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في الدقائق الأخيرة من مباراة الاهلى لضمان الهروب من منطقة الخطر في جدول المسابقة المحلية.

Advertisements

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام حرس الحدود مكون من :" محمود أبو السعود-فادي نجاح-أميرعابد-محمد سمير-حسن الشامي-عبدالله ياسين-معروف يوسف-يوسف الجوهري -كريم مصطفي-لويس ادواردو-سيف الجزيري"

ويبدو التشكيل المتوقع للحرس أمام ذئاب الجبل مكون من :" أحمد السعدني،حسن مجدي - محمد محمود الشبيني - محمد عبد الفتاح "تاحا" - خالد سامي،حامد خالد - أحمد فتحي "فيليكس - مصطفى جمال - توني جوميز،محمد عبد اللطيف "جريندو" - إبراهيم كونيه".



