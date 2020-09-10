وزير التعليم يؤكد بقاء تشعيب علمى وأدبى بالثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات صحفية، أن التشعيب فى المرحلة الثانوية إلى علمى وأدبى فى الصف الثانى الثانوى يبقى كما هو، أما التشعيب الإضافى فى الثالث الثانوى إلى علمى علوم ورياضة يبقى هذا العام وينتهى بعد ذلك.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أعلن عن شكل التقييم في الثانوية العام 2021، وجاء كالتالي:

- سيكون هناك امتحان إلكتروني ويتم تصحيحه بصورة إلكترونية باستخدام نظام التقييم الجديد.

- سيتم تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة عن طريق إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

- سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).

- التشعيب قائم لهذا العام 2021، وسيكون "علمي علوم، وعلمي رياضة".

- استجابة لرغبة الطلاب وأولياء الأمور.. سيكون هناك تعريب لمادة الجيولوجيا لطلاب مدارس اللغات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام كانت أخر ثانوية عامة فى شكلها التقليدى على أن تعقد امتحانات العام المقبل إلكترونية.



