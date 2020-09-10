الخطيب يبحث ملف تعديل عقد السولية والضحية الثانية فى الأهلي

يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً من لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبى الفريق، أبرزهم عمرو السولية، وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الصيف الجارى، حيث يدرس النادى حالياً الاستغناء عن لاعب أجنبى بخلاف الأنجولى جيرالدو من أجل ضم أجنبى جديد، ويُفاضل مسئولو النادى بين المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى للاستغناء عن أحدهما من أجل ضم الأجنبى الجديد.

من ناحية أخرى، عاد رجب بكار نجم دفاع بيراميدز ومنتخبنا الوطنى لحسابات الأهلى لتدعيم مركز الظهير الأيمن، بعد تأكد رحيل أحمد فتحى عن الفريق الأحمر نهاية الموسم الجارى، وفشل محاولات الإبقاء عليه لوجود خلافات كبيرة حول المقابل المادي، ورغم ابتعاد رجب بكار عن الصور خلال الفترة الماضية، إلا أنه سرعان ما عاد ليتصدر قائمة المرشحين لخلافة الجوكر فى مركز الظهير الأيمن بالأهلي، خاصة بعد فشل مفاوضات ضم باهر المحمدى من الإسماعيلي.

وطالب رجب بكار إدارة النادى الأهلى بتحديد موقفها النهائى فى ملف ضمه، خاصة بعد تلقيه أكثر من عرض خارجى خلال الفترة الماضية، فى الوقت الذى يرغب نادى بيراميدز فى تمديد عقده والإبقاء عليه، بالإضافة لتلقيه عرضاً مغرياً من الزمالك خلال الفترة الماضية.

وعرض رجب بكار على إدارة بيراميدز التنازل عن باقى مستحقاته لدى النادى لتسهيل انتقاله للأهلي، فى الوقت الذى طالبته إدارة ناديه بغلق ملف الرحيل لحين انتهاء منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية، خاصة بعد وصول الفريق للدور نصف النهائى وأصبح قريباً للغاية من حسمها فى مشاركته الافريقية الأولى، وتوصل مسئولو الأهلى إلى اتفاق مع رجب بكار للانضمام إلى صفوف القلعة الحمراء فيما يخص بنود عقده الشخصي، كما وقع الظهير الدولى على عقود مبدئية منذ فترة.

