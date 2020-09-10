تأكيداً لليوم السابع.. البرازيلى ريكاردو مديراً فنياً للإسماعيلى

أنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع البرازيلي هيرون ريكاردو لتولى الإدارة الفنية للفريق خلفا للفرنسى ديديه جوميز، بعدما وصل المدير الفني البرازيلى فجر اليوم، الخميس، إلى مطار القاهرة الدولي قادما من بلاده لتوقيع العقود بصفة رسمية والانضمام للجهاز الفنى الحالى الذى يضم أحمد العجوز المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص المدرب بجانب سعفان الصغير مدربآ لحراس المرمى .

البرازيلي ريكاردو سيتوجه مع الفريق إلى الإسكندرية لمتابعة الاستعدادات لمباراة الأهلى التى من المقرر أن تنطلق مساء غد، الجمعة، ضمن مباريات الدوري العام.

ريكاردو يمتلك سيرة ذاتية مميزة، حيث قاد النادى الإسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدوري العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام ٢٠٠٩ ، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطري .

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وتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة السابقة للدوري ، كما قرر تعيين أحمد العجوز مدرباً ومديراً للكرة ومحمد حمص مدرباً مع إستمرار سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى فى تشكيل الجهاز الفنى المنتظر الاعلان عنه عقب إتمام التعاقد مع المدرب الاجنبى.

وتولى ريكاردو تدريب الإسماعيلي مرتين الأولى في أكتوبر 2008 وقاد جيلا من الدراويش ضم شريف عبد الفضيل وعمر جمال وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج وأحمد خيري ومحمد حمص للوصول إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدوري مع الأهلي بعد التساوي في عدد النقاط بنهاية المسابقة ، وخسر الإسماعيلي الدوري لصالح الأهلي بهدف أمادو فلافيو ليرحل ريكاردوثم عاد لتدريب الدراويش مرة أخرى في فبراير 2014 واستمر لمدة عام حقق خلاله نتائج مقبولة.

وكان "اليوم السابع" قد أكد أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، أنهى اتفاقه مع البرازيلى هيرون ريكاردو ليقود الدراويش فى الفترة المقبلة خلفاً للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى السابق، الذى رحل بالتراضى بين الطرفين بسبب سوء النتائج، مؤكداً أنه سيصل ريكاردو للإسماعيلية فى غضون ساعات قليلة برفقة مدرب أحمال أجنبى ليوقع عقود تدريب الفريق الأصفر.

كما أكد "اليوم السابع" الجمعة 4 سبتمبر أن ريكاردو وفوتا وبوكير هم أقوى المرشحين لتدريب الإسماعيلى، مؤكداً أن ريكاردو هو صاحب الحظ الاوفر لقيادة سفينة الدراويش ، حيث كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادي الاسماعيلي أن ناديه يفاضل بين ثلاثة مدربين اجانب سبق لهم تدريب الدراويش تمهيدا للتعاقد مع أحدهم ليقود الفريق الأصفر خلفا الفرنسي ديديه جوميز، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ اليوم السابع:" فتحنا باب التفاوض مع البرازيلي هيرون ريكاردو والالماني ثيو بوكير والهولندي مارك فوتا لاختيار الأنسب منهم للعودة لقيادة الاسماعيلي وتبدو حظوظ ريكاردو هي الاقوي حتي الآن " .

