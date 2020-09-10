سر الملصقات الصفراء على العقارات المخالفة فى القاهرة.. فيديو

فى خطوة لحماية المواطنين من الاستغلال، وضعت محافظة القاهرة ملصقات على العقارات المخالفة، تحذر من خلالها من التعامل مع العقار نظرا لمخالفته تراخيص البناء وعدم تقدم ملاكه للتصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح.
وحذر حى السيدة زينب المواطنين من التعامل مع العقارات المخالفة التى لم يتقدم أصحابها للتصالح على مخالفات البناء، وذلك من خلال وضع ملصق يحذر من التعامل مع هذه العقارات، كتب عليه "التحذير الأخير".
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