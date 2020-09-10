محافظ الشرقية يكشف لـ"اليوم السابع" شروط تخفيض أسعار التصالح فى مخالفات البناء.. وينصح باللحاق بالفرصة قبل انتهاء المدة المحددة.. 428 مواطنا سددوا القيمة دفعة واحدة.. وافتتاح 55 مشروعا بمليار و 96 مليون جنيه

نسابق الزمن لإنجاز مشروعات التنموية لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، وسيتم افتتاح 55 مشروعا خلال سبتمبر ما بين إسكان شباب ومدارس ومحطات صرف صحي وطرق تكلفتها مليار و 96 مليون و 100 ألف جنيه، هكذا بدأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حديثه لــــ "اليوم السابع"، بمناسبة العيد القومي للمحافظة، مؤكد أنه يتابع يوميا نسب تنفيذ المشروعات الجارية لسرعة دخولها الخدمة لكى يستفيد المواطن منها، وأنه يولي كل الإهتمام لبناء المدارس ومحطات المياه والصرف الصحي، قائلا: "حققنا إنجازا كبيرا في قطاعات الصرف والشرب، فقبل 7 سنوات كانت تغطى 16% فقط من المحافظة، لكن خلال 36 شهر ستصل نسبة تغطية الخدمة إلى 70 % أى خمس أضعاف، وجاري الإنتهاء من محطتي مياه البكارشة وأبو كبير لتوفير مياه الشرب لأهالي إقليم الشمال".

وأعلن محافظ الشرقية، أن هناك تسهيلات للمواطنين وجدية لتخفيض رسوم التصالح على مخالفات البناء، ذلك في ضوء القانون، بشرط أن يتقدم المواطن بطلب للمركز التكنولوجي ويسدد النسبة المقرره 25% .

وقال في تصريح خاص لــ" اليوم السابع ": الجاد سننظر له فى التخفيض أما غير الجاد ولم يتقدم بالتصالح فلن ينظر في التخفيض له، وأقول للمواطن تعالى قدم بصورة البطاقة فقط وسدد المبلغ المقرر عليك والحق الفرصة قبل إنتهاء المده المحددة، وسيقدم كافة التسهيلات له.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن عدد المتقدمين حتى اليوم 59 الف مواطن سددوا رسوم بقيمة 350 مليون، ذلك من إجمالي ما يقرب من 250 الف مخالفة، لافتا إلى مبادرة 428 مواطنا بتسديد قيمة التصالح كاملة، عن منطقة الغشام بالزقازيق، مؤكدا أن بها 429 برج مخالف، وأن 50 % فقط من تقدموا من المواطنين بالتصالح ونناشد بسرعة التقدم بطلبات تصالح قبل إنتهاء الفترة المحدة.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، أن مراكز تكنولوجيا الأحياء بدأت تتلقى طلبات تظلمات من المواطنين والتي ستعرض على لجنة تسعير للبت فيها، وإتخاذ القرار المناسب، قائلا: "التعديات على الأراضى الزراعية هي بمثابة جريمة في حق المواطن والدولة، فقد خسرنا الآلاف من أجود أنواع الأرضي ستحرم الأجيال القادمة من حقها في الحياة".

وكشف المحافظ، عن أن محافظة الشرقية تنفذ خطط تنموية للنهوض بالزراعة وتوفير المحاصيل الإستراتيجة كالقمح، حيث تم إنشاء وتطوير الصوامع للحفاظ عليها، مضيفا أن المحافظة بصدد تأهيل 72 ترعة بأطوال 300 كم، وذلك ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع ، والذي سينفذ خلال عامين ، لما له من مردود في توفير المياه وسهولة وصولها إلى النهايات، وكذلك توفير نفقات الصيانة وزيادة مساحة جسور الترع، والتي يمكن دراسة أي مقترح لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة للحفاظ عليها من التعديات.

وأضاف المحافظ، أن هناك إهتمام كبير بتوفير حياة كريمة للمواطنين، مضيفا: لدينا 6 مناطق عشوائية، غير آمنه تم إخلاء بعضها من سكانها ودفع مبالغ تعويضية للأهالي مثل مناطق دريسة عبد السلام عارف والنقراشي بالزقازيق ودريسة منيا القمح، وجاري استكمال الباقي ذلك تحت إشراف صندوق تطوير العشوائيات تمهيدا لتنفيذ خطة لتطوير تلك المناطق ، كما نفذت خطة تطوير مدينة الزقازيق، مشروع تطوير كورنيش بحر مويس يتم على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ من كوبرى الرى وصولا إلى نادى الرى بتكلفة تقدر بـ 3 مليون و 969 ألف جنيه، وتنفيذ رصف المناطق الشعبية ببلاط الإنترلوك.

وتابع الدكتور ممدوح غراب، أنه جاري الإنتهاء من تنفيذ التشبيطات النهائية للممشي السياحي أمام جامعة الزقازيق، كما تم تخصيص مبلغ 226 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية، لإعادة ورفع كفاءة عدد من الطرق الخارجية المتهالكة وخلق محاور مرورية، وجاري الإنتهاء من مشروع تطوير الطريق الدائري بمنيا القمح، والذي يبلغ طوله 2.650كم لكل إتجاه، ويبلغ عرضه 9.80مترا لكل حاره مرورية بتكلفة 20 مليون جنيها، و كذلك تنفيذ 70 % من أعمال إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة مبدئية 105 مليون جنيه، وكذلك أعمال إنشاء طريق العشة بمدينه الزقازيق، بطول 1.2 كم وبتكلفة 6 ملايين و 900 ألف جنيه ليربط بين طريق كفر أبو حسين وصولاً لشارع الشهيد الطيار، ليمثل محوراً مرورياً جديداً يساهم في فك الإختناقات المرورية داخل مدينة الزقازيق.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، أن المحافظة استعدت لموسم الأمطار بإنشاء خطوط تصريف لمياه الأمطار بمنطقة أبو سمعان في بلبيس إستعدادا لمواجهة أيه تجمعات للمياه بتلك المنطقة الحيوية والتى تعد مدخل حيوي وبه حركة مستمرة للسيارات القادمة من القاهرة والعاشر من رمضان، وأنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإجراء أعمال صيانة وتطهير لبالوعات الصرف الصحى، وإنشاء خطوط تصريف لمياه الامطار، فضلا عن مراجعه صيانه سيارات الكسح والمعدات المستخدمة فى شفط المياة .

وكشف محافظ الشرقية، عن تفاصيل مشروع وضع حجر الأساس لمسجد الإيمان بالزقازيق والذي سيكون من أكبر مساجد المحافظة مساحة وفخامة، ذلك بمناسبة العيد القومي للمحافظة، الذي سيقام بمنطقة القناطر التسعة، حيث يوجد مسجد صغير المساحة، وسبق صدور قرار إحلال وتجديد فتقرر تخصيص أرض كبيرة بجواره لضمها له، ليقام المسجد على الطراز الإسلامي ببتجهيزات وتشطيبات فخمة تليق بأهل الشرقية، وكذلك إنشاء ثلاث قاعات للمناسبات مجهزة بأحدث التجهيزات، لافتا إلى أنه تم افتتاح 53 مسجد تكلفتهم 200 مليون جنيه بعضها من الاوقاف، وأخرى بجهود ذاتية.

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