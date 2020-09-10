تنسيق 2020.. وزير التعليم العالى يعلن نتائج المرحلة الثانية بعد قليل

يعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بعد قليل نتائج المرحلة الثانية للتنسيق والحد الأدنى للقبول بالكليات، وذلك خلال مؤتمر صحفى ينعقد فى مقر التعليم الخاص. ومن المقرر أن يعلن وزير التعليم العالى خلال إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق إطلاق مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية . وكانت انطلقت اعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق عبر موقع التنسيق الالكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020 /2021 ، يوم 1 سبتمبر الجارى وذلك بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وذلك لنحو 194448 طالب ، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.



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