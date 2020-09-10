نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق 97.2% للطب البيطرى و92.92% الهندسة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، دلالات المرحلة أسفرت عن بعض المؤشرات فى الحدود الدنيا بالنسبة للشعبة العلمية بلغ الأدنى لكلية الطب البيطرى 398.5 درجة بنسبة مئوية 97.2% والحد الأدنى للتمريض 349.5 بنسبة 85.24% اما قطاع الهندسة فقد توقف الحد الأدنى عند 381 درجة بنسبة 92.92%.
وكشف الوزير أنه لازال هناك بعض الأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة للكليات النظرية فى كليات الحقوق، والآداب والسياحة والفنادق والتربية النوعية والخدمة الاجتماعية والكليات التكنولوجيا بالإضافة إلى المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة بالإضافة إلى أماكن شاغرة فى كليات التكنولوجيا بشرط اجتياز اختبارات القدرات.
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