حسين الشحات يشارك فى مران الأهلي الجماعى بعد مباراة الاتحاد

ينتظم حسين الشحات، لاعب الأهلى، فى تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد برج العرب، وحصل اللاعب على الضوء الأخضر بالمشاركة فى المشاركة فى المران الجماعى بعد أربعة أيام تقريباً حيث سيكون وقتها قد أنهى برنامج التأهيل الذى بدأه الثلاثاء قبل الماضى فى بداية راحلة العودة للملاعب عقب إجراء جراحة "الفناق" منذ ثلاثة أشهر وتحديداً يوم 21 يونيو الماضى. ويتابع الجهاز الفنى للأهلى حالة اللاعب بشكل مُستمر بالتنسيق مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

ويخوض الاهلى مباراة مهمة أمام الإسماعيلى فى الثامنة والنصف مساء غد، الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدورى الممتاز، على أن يواجه الاتحاد بعدها بـ72 ساعة تقريباً بنفس الملعب.

من ناحية أخرى، يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً من لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبى الفريق، أبرزهم عمرو السولية، وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الصيف الجارى، حيث يدرس النادى حالياً الاستغناء عن لاعب أجنبى بخلاف الأنجولى جيرالدو من أجل ضم أجنبى جديد، ويُفاضل مسئولو النادى بين المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى للاستغناء عن أحدهما من أجل ضم الأجنبى الجديد.



