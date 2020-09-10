أهم الاخبار

حسين الشحات يشارك فى مران الأهلي الجماعى بعد مباراة الاتحاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

ينتظم حسين الشحات، لاعب الأهلى، فى تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ27 من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد برج العرب، وحصل اللاعب على الضوء الأخضر بالمشاركة فى المشاركة فى المران الجماعى بعد أربعة أيام تقريباً حيث سيكون وقتها قد أنهى برنامج التأهيل الذى بدأه الثلاثاء قبل الماضى فى بداية راحلة العودة للملاعب عقب إجراء جراحة "الفناق" منذ ثلاثة أشهر وتحديداً يوم 21 يونيو الماضى.  ويتابع الجهاز الفنى للأهلى حالة اللاعب بشكل مُستمر بالتنسيق مع الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود.

ويخوض الاهلى مباراة مهمة أمام الإسماعيلى فى الثامنة والنصف مساء غد، الجمعة، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدورى الممتاز، على أن يواجه الاتحاد بعدها بـ72 ساعة تقريباً بنفس الملعب.

من ناحية أخرى، يعقد محمود الخطيب، رئيس الأهلى، اجتماعاً من لجنة التخطيط للكرة بالنادى خلال الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة عدة أمور مهمة خاصة بفريق الكرة، وفى مقدمتها تعديل وتمديد عقود بعض لاعبى الفريق، أبرزهم عمرو السولية، وكذلك حسم مصير الصفقة الأجنبية المُقرر أن يُبرمها النادى الصيف الجارى، حيث يدرس النادى حالياً الاستغناء عن لاعب أجنبى بخلاف الأنجولى جيرالدو من أجل ضم أجنبى جديد، ويُفاضل مسئولو النادى بين المغربى وليد أزارو والنيجيرى جونيور أجاى للاستغناء عن أحدهما من أجل ضم الأجنبى الجديد.

 

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر حسين الشحات يشارك فى مران الأهلي الجماعى بعد مباراة الاتحاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا