3 تحديات تنتظر رمضان صبحي فى بيراميدز

يواجه رمضان صبحى، لاعب بيراميدز الجديد، مجموعة من التحديات، بعدما رفض البقاء مع الأهلى وفضل الانتقال لرفاق عبد الله السعيد بعقد 5 مواسم مقبلة، وحسم المقابل المالى الكبير الذى يحصل عليه رمضان صبحى مسألة انتقاله إلى بيراميدز، بعدما نجح فى إغراء اللاعب بمقابل مالى خيالى نظير تفضيل ارتداء القميص السماوى وخلع القميص الأحمر، بعدما كان الأهلى قريباً من حسم الصفقة مقابل 3 ملايين و250 ألف إسترلينى، وهو العرض الذى لا يحصل عليه أى لاعب فى مصر.

وكلف مسئولو الأهلى حنان الزينى، مدير اللوائح بالنادى، لتحديد حقوق النادى المادية بعد بيع رمضان صبحى لبيراميدز، سواء فيما يخص حق الرعاية أو أى بنود أخرى تمنحها الفيفا للنادى، وهو ما يتوقف على قيمة الصفقة خاصة بعد إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحى رسمياً من هدرسفيلد الإنجليزي، ورفض رمضان صبحى توقيع عقد جديد مع الأهلى بعد انتهاء فترة اعارته من النادى الإنجليزي، لينتقل الجناح الدولى لبيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 مواسم.

من جهته، أكد رمضان صبحى أن إكرامى الشحات، وشريف إكرامى حارس الأهلى السابق، ليس لهما علاقة بصفقة انتقاله لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافتًا إلى أن المفاوضات جاءت عن طريق وكيل أعماله وتمت الصفقة فى 72 ساعة فقط. Advertisements وأبدى رمضان سعادته بخطوة انتقاله لصفوف بيراميدز، وأن وجود عدد كبير من لاعبى المنتخب الوطنى بالفريق شجعه على تلك الخطوة، وأن هدفه تحقيق البطولات والألقاب مع الفريق وزملائه بالمرحلة المقبلة. وكشف صبحى عن أول من هنأه بالانتقال لبيراميدز من لاعب الفريق، موضحًا أن عبد الله السعيد كان اللاعب الأول، وبعده على جبر. وعن إمكانية الاحتفال فى حالة إحراز هدف فى شباك الأهلى بالمرحلة المقبلة، أكد رمضان صبحى أنه لا يفكر فى تلك الأمور، وأن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه فقط، وأضاف أن الجميع فى النادى يعمل بأقصى جهد، وشدد على أن انضمامه للفريق تحد جديد له، وأوضح رمضان صبحى أن انتقاله لبيراميدز بمثابة احتراف له وفى حالة وجود عرض احتراف أوروبى سيكون عن طريق ناديه الحالي.



