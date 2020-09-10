أهم الاخبار

الرئيس السيسى يعيد تخصيص أراضٍ بعدد من المحافظات لإقامة مشروعات

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من القرارات المتعلقة بإعادة تخصيص مساحات من الأراضى لإقامة عدد من المشروعات، وتضمنت القرارات إعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بمساحات مختلفة ناحية محافظة الجيزة لصالح القوات المسلحة، وإعادة تخصيص مساحة 1050 متراً مربعاً ناحية محافظة القليوبية لاستخدامها فى إنشاء مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح الزراعى.

 

وشملت القرارات الموافقة على إعادة تخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدون مقابل، لاستخدامها فى إقامة قسمى شرطة؛ وإعادة تخصيص مساحة أرض ناحية محافظة الإسكندرية لصالح القوات المسلحة نقلاً من أراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

 

Advertisements

كما تضمنت القرارات إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم، وذلك لاستخدامها فى إقامة ميادين الرماية المركزية.

 

ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.


Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يعيد تخصيص أراضٍ بعدد من المحافظات لإقامة مشروعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

قد تقرأ أيضا