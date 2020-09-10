الرئيس السيسى يعيد تخصيص أراضٍ بعدد من المحافظات لإقامة مشروعات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى عدداً من القرارات المتعلقة بإعادة تخصيص مساحات من الأراضى لإقامة عدد من المشروعات، وتضمنت القرارات إعادة تخصيص بعض قطع الأراضى بمساحات مختلفة ناحية محافظة الجيزة لصالح القوات المسلحة، وإعادة تخصيص مساحة 1050 متراً مربعاً ناحية محافظة القليوبية لاستخدامها فى إنشاء مرسى للمراكب النيلية على الكورنيش، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة للاستصلاح الزراعى.

وشملت القرارات الموافقة على إعادة تخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بدون مقابل، لاستخدامها فى إقامة قسمى شرطة؛ وإعادة تخصيص مساحة أرض ناحية محافظة الإسكندرية لصالح القوات المسلحة نقلاً من أراضى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

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كما تضمنت القرارات إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة الفيوم، وذلك لاستخدامها فى إقامة ميادين الرماية المركزية.

ونشرت القرارات فى الجريدة الرسمية.