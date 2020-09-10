فيديو.. تنسيق المرحلة الثانية.. أماكن شاغرة بكليات الشعبة العلمية والأدبية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، منذ قليل، نتيجة تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020.

وقال الوزير إنه لازال هناك بعض الأماكن الشاغرة فى بعض الكليات النظرية لطلاب الشعبة العلمية لهذه المرحلة، وأبرزها الحقوق اولآداب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات.

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وأشار إلى أن هناك بعض الأماكن الشاغرة فى بعض الكليات النظرية والكليات التكنولوجية، كما أن الشعبة الأدبية بها بعض الأماكن الشاغرة فى كليات الخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية بالإضافة للمعاهد العليا والمتوسطة.

كانت انطلقت اعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق عبر موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020 /2021 ، يوم 1 سبتمبر الجارى، حتى يوم الاحد 6 سبتمبر، بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وذلك لنحو 194448 طالب، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.