ريكاردو يتابع مباراة الأهلى والإسماعيلى من ملعب برج العرب

يتوجه البرازيلى هيرون ريكاردو، المدير الفنى الجديد للإسماعيلى، إلى الإسكندرية لمتابعة الاستعدادات لمباراة الأهلى التى من المقرر أن تنطلق مساء غد، الجمعة، ضمن مباريات الدورى العام، وأنهى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، إجراءات التعاقد بصفة رسمية مع البرازيلى هيرون ريكاردو لتولى الإدارة الفنية للفريق خلفا للفرنسى ديديه جوميز، بعدما وصل المدير الفنى البرازيلى فجر اليوم، الخميس، إلى مطار القاهرة الدولى قادما من بلاده لتوقيع العقود بصفة رسمية والانضمام للجهاز الفنى الحالى الذى يضم أحمد العجوز المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص المدرب بجانب سعفان الصغير مدربآ لحراس المرمى .

وتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الجولة السابقة للدورى، كما قرر تعيين أحمد العجوز مدرباً ومديراً للكرة ومحمد حمص مدرباً مع استمرار سعفان الصغير مدرباً لحراس المرمى فى تشكيل الجهاز الفنى المنتظر الاعلان عنه عقب إتمام التعاقد مع المدرب الأجنبى.

وتولى ريكاردو تدريب الإسماعيلى مرتين الأولى فى أكتوبر 2008 وقاد جيلا من الدراويش ضم شريف عبد الفضيل وعمر جمال وعبد الله السعيد وأحمد سمير فرج وأحمد خيرى ومحمد حمص للوصول إلى مباراة فاصلة لتحديد بطل الدورى مع الأهلى بعد التساوى فى عدد النقاط بنهاية المسابقة، وخسر الإسماعيلى الدورى لصالح الأهلى بهدف أمادو فلافيو ليرحل ريكاردو ثم عاد لتدريب الدراويش مرة أخرى فى فبراير 2014 واستمر لمدة عام حقق خلاله نتائج مقبولة.

وكان "اليوم السابع" قد أكد أن مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، أنهى اتفاقه مع البرازيلى هيرون ريكاردو ليقود الدراويش فى الفترة المقبلة خلفاً للفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى السابق، الذى رحل بالتراضى بين الطرفين بسبب سوء النتائج، مؤكداً أنه سيصل ريكاردو للإسماعيلية فى غضون ساعات قليلة برفقة مدرب أحمال أجنبى ليوقع عقود تدريب الفريق الأصفر.

كما أكد "اليوم السابع" الجمعة 4 سبتمبر أن ريكاردو وفوتا وبوكير هم أقوى المرشحين لتدريب الإسماعيلى، مؤكداً أن ريكاردو هو صاحب الحظ الاوفر لقيادة سفينة الدراويش، حيث كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه يفاضل بين ثلاثة مدربين اجانب سبق لهم تدريب الدراويش تمهيدا للتعاقد مع أحدهم ليقود الفريق الأصفر خلفا الفرنسى ديديه جوميز، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع:" فتحنا باب التفاوض مع البرازيلى هيرون ريكاردو والألمانى ثيو بوكير والهولندى مارك فوتا لاختيار الأنسب منهم للعودة لقيادة الإسماعيلى وتبدو حظوظ ريكاردو هى الأقوى حتى الآن ".

