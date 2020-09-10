التعليم العالى: عدد طلاب المرحلة الثانية الأكبر فى تاريخ مصر.. ربع مليون طالب

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، منذ قليل، نتيجة تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020.

وأكد وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية، مكتب التنسيق استقبل رغبات المرحلة الثانية، لعدد 194448 طالب وطالبة بالشعبة العلمية بحد أدنى 77.4%، بجانب 60064 طالب وطالبة، للشعبة الأدبية بحد أدنى 67.8%.

وأشار إلى أن إجمالى المرحلة الثانية كان أكبر نسبة على مر التاريخ فى مصر، حيث تضمن 254414 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين، مضيفًا:"أكثر من ربع مليون طالب وطالبة وهذا رقم قياسي مقارنة بالأعوام السابقة".

وذكر إجمالى المتقدمين بالمرحلة الثانية 249713 طالب وطالبة بالشعبتين الأدبية والعلمية، بينما 4799 طالب وطالبة تخلفوا، أما عدد طلاب الشعبة العلمية والأدبية المرشحين للكليات 160415 ألف طالب وطالبة وعدد طلاب الشعبة الأدبية المرشحين للطكليات 53147 طالب وطالبة ليكون إجمالي عدد طلاب المرحلة الثانية الذين تم ترشيحهم 213562 طالب وطالبة، أما عدد الطلاب الذين تم قبولهم بالمعاهد فى الشعبة العلمية 29089 ألف طالب وطالبة، بينما الشعبة الأدبية 3876 طالب وطالبة، ليصل الإجمالى لـ 33165 طالب وطالبة.

كانت انطلقت اعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق عبر موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020 /2021، يوم 1 سبتمبر الجارى، حتى يوم الاحد 6 سبتمبر، بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وذلك لنحو 194448 طالب، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.

