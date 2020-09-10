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الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية فى تنسيق المرحلة الثانية 2020

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الحدود الدنيا لطلاب الشعبة الأدبية فى تنسيق القبول فى الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق.

وأكد وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية، إن دلالات المرحلة أسفرت عن بعض المؤشرات فى الحدود الدنيا بالنسبة للشعبة العلمية بلغ الأدنى  لكلية الطب البيطرى 398.5 درجة بنسبة مئوية 97.2% والحد الأدنى للتمريض 349.5 بنسبة 85.24% اما قطاع الهندسة فقد توقف الحد الأدنى عند 381 درجة بنسبة 92.92%.

وجاءت الحدود الدنيا لطلاب الشعبة الأدبية كما يلي:-

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 400.5

ألسن كفر الشيخ 398

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية  397.5

سياسة واقتصاد السويس 396.5

سياسة واقتصاد بني سويف   394.5

إعلام المنوفية         394

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7

ألسن عين شمس       393.5

إعلام القاهرة  392.5

ألسن بني سويف       392

ألسن المنيا      391.5

ألسن سوهاج   391

ألسن أسوان    391

ألسن الأقصر  390.5

إعلام بني سويف      390

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس    389.5

آثار الزقازيق بصان الحجر  388.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق     388

إعلام جنوب الوادي   388

آثار دمياط 386.5

آثار القاهرة    386.5

آثار و لغات مطروح  385

آثار الفيوم      384.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف  384

آثار أسوان     384

آثار الأقصر   383.5

آثار سوهاج    382

آثار جنوب الوادي     381

تربية الزقازيق          380.5

تربية المنيا     380

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية        379

تربية طنطا    378.5

تربية عين شمس       378

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد        377

تربية بنها       376.5

فنون جميلة (فنون) حلوان    376

فنون جميلة (فنون) المنصورة         376

تربية بور سعيد        375.5

تربية المنوفية بشبين الكوم    375.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق         375

فنون جميلة (فنون) أسيوط    374.5

تربية الإسكندرية       373.5

تربية المنصورة        373

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا    371.5

تربية مدينة السادات   370.5

آداب العريش  369.7

تربية دمنهور  369

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا   368

تربية جنوب الوادي   367

فنون جميلة (فنون) المنيا      367

تربية كفر الشيخ        367

تربية حلوان   366

فنون جميلة (فنون) الأقصر  365.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد          365

تربية سوهاج  364.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة       363.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة         363

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس      362.5

آداب القاهرة   362

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد        361.5

تربية الفيوم    361.5

تربية بني سويف       361

تربية مطروح 361

تربية أسيوط   361

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5

تربية (طفولة) طنطا  360

تربية بنات عين شمس         359.5

سياحة وفنادق الإسكندرية     359.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنها      359

تربية طفولة مبكرة المنوفية   358.5

تربية السويس 358

تربية طفولة مبكرة المنيا      357.5

آداب عين شمس       357

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية      356

تربية نوعية موسيقية مطروح         355.5

آداب بنها       355.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية       355

تربية طفولة مبكرة أسيوط    354.5

حقوق سوهاج 354

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات  354

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ       353.5

تربية نوعية الزقازيق 353

تربية نوعية المنيا      353

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس        352

حقوق المنيا    351.5

آداب حلوان    351.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ     351

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان  350.5

تجارة القاهرة  350.5

تربية طفولة مبكرة بني سويف        350

آداب الإسكندرية        350

آداب المنصورة         349

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات    348.5

تجارة جنوب الوادي  348.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط  348

تجارة عين شمس      347

تربية طفولة مبكرة الفيوم     347

تجارة المنصورة       347

تجارة و إدارة أعمال حلوان  346

تربية طفولة مبكرة القاهرة    346

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية        346

تربية نوعية طنطا     346

تجارة دمياط   345.5

آداب و علوم إنسانية السويس          345

تربية (طفولة) الإسكندرية     345

تربية طفولة مبكرة دمنهور   345

آداب الزقازيق 345

تجارة الزقازيق         345

آداب بور سعيد         344.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5

تربية (طفولة) عين شمس     344.5

آداب طنطا     344.5

تربية طفولة مبكرة مطروح  344.5

تجارة الإسكندرية      344

آداب انتساب موجه القاهرة   343

تربية العريش  342.7

آداب المنوفية بشبين الكوم    341

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية      341

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية       340.5

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5

آداب انتساب موجه عين شمس        340

حقوق بور سعيد        339.5

سياحة وفنادق المنصورة      339

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم   337.5

آداب انتساب موجه بنها       337.5

آداب بنات عين شمس          337.5

تجارة أسوان   337.5

تجارة انتساب موجه القاهرة  337

آداب كفر الشيخ        337

آداب انتساب موجه حلوان    336

تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية      335.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية       335

آداب الفيوم     335

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي  334.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف      334.5

تجارة بنها      334

آداب دمياط    334

آداب أسوان    333.5

تربية نوعية أسيوط    333

تربية نوعية كفر الشيخ        333

آداب انتساب موجه الإسكندرية        332

حقوق دمياط   332

آداب دمنهور  332

تربية نوعية القاهرة   331.5

تجارة بور سعيد        331.5

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال  331.5

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تجارة انتساب موجه عين شمس      331

آداب الوادي الجديد    331

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تربية (طفولة) السويس        330.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية     330

تربية أسوان   330

تربية جنوب الوادي بالغردقة 330

تجارة العريش 329.7

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان  329.5

تجارة بني سويف      329

تربية (طفولة) سوهاج         329

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329

تربية الوادي الجديد   329

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5

آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5

سياحة وفنادق مطروح         328

تربية (تعليم ابتدائي) السويس          328

آداب بني سويف       327.5

آداب انتساب موجه المنصورة         327.5

آداب أسيوط    327.5

دار العلوم القاهرة      327.5

تربية نوعية الإسكندرية        327

آداب المنيا      326.5

آداب سوهاج   326

آداب جنوب الوادي    325.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم   325.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم     324.5

آداب انتساب موجه بور سعيد         324.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية      324

آداب انتساب موجه الفيوم     323.5

تجارة طنطا    323.5

تجارة انتساب موجه المنصورة       323

تجارة كفر الشيخ       323

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية        323

تربية (طفولة) دمنهور         322.5

آداب انتساب موجه طنطا     322.5

تجارة السويس 322.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة      322.5

تجارة دمنهور 322

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية      322

تجارة انتساب موجه الزقازيق         322

تجارة انتساب موجه دمياط   321.5

تجارة انتساب موجه بنها      321.5

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 321.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ         321

تربية نوعية عين شمس        321

آداب انتساب موجه أسوان    320.5

تجارة أسيوط  320.5

آداب انتساب موجه دمنهور   320.5

آداب انتساب موجه دمياط     320

تربية نوعية جنوب الوادي    320

تربية نوعية المنصورة         320

آداب انتساب موجه العريش  320

آداب انتساب موجه بني سويف       319

تجارة مدينة السادات  319

تجارة سوهاج 318

حقوق انتساب موجه سوهاج 318

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية       318

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية        317.5

آداب انتساب موجه أسيوط    317.5

حقوق بني سويف      317

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية     317

آداب انتساب موجه المنيا      316.5

حقوق القاهرة  316.5

آداب انتساب موجه الوادي الجديد    316

آداب انتساب موجه سوهاج   316

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم   316

تجارة انتساب موجه بور سعيد        315.5

آداب انتساب موجه جنوب الوادي    315.5

تربية نوعية بنها       315.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 314.5

حقوق عين شمس      314.5

تجارة انتساب موجه أسوان   314.5

تجارة انتساب موجه طنطا    313.5

تجارة انتساب موجه السويس 313

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ       313

حقوق الفيوم   313

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي   312.5

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم  312

تربية نوعية بور سعيد         312

تجارة انتساب موجه مدينة السادات  312

تجارة انتساب موجه بني سويف      312

تجارة انتساب موجه أسيوط  311.5

تجارة انتساب موجه العريش 311.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 310.5

تربية نوعية الفيوم     310

حقوق جنوب الوادي  310

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 309.5

حقوق أسيوط  308.5

حقوق أسوان   307.5

تربية نوعية موسيقية المنيا   307.5

حقوق انتساب موجه القاهرة  307

حقوق حلوان   307

حقوق الإسكندرية      307

حقوق الزقازيق         306.5

حقوق بنها      306

حقوق انتساب موجه عين شمس      305.5

تربية نوعية مطروح  305.5

أقتصاد منزلى حلوان 305

دار العلوم الفيوم       305

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم    305

أقتصاد منزلى العريش         305

حقوق انتساب موجه بني سويف      304.5

تربية رياضية بنين المنصورة         304

تربية فنية المنيا         304

حقوق انتساب موجه حلوان   303.5

دار العلوم المنيا        303.5

حقوق طنطا    303

دار العلوم انتساب موجه الفيوم        302

تربية دمياط    301.5

حقوق المنصورة       301.5

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ      301

حقوق المنوفية بشبين الكوم   301

حقوق انتساب موجه بنها      300.5

تربية (طفولة) الوادي الجديد 300.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية      299.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا        298.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي   298.5

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم     298.5

حقوق مدينة السادات  298

دار العلوم أسوان       297.5

سياحة وفنادق الفيوم  297.5

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم   297

حقوق انتساب موجه الزقازيق         297

تربية نوعية فنية طنطا         297

دار العلوم انتساب موجه أسوان       296

حقوق انتساب موجه أسوان   295.5

سياحة وفنادق المنيا   295

خدمة اجتماعية حلوان          294.5

حقوق انتساب موجه أسيوط  293

حقوق انتساب موجه طنطا    292.5

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 291

حقوق انتساب موجه المنصورة       289.5

تربية نوعية المنصورة بميت غمر   289

تربية رياضية بنين الإسكندرية        288

حقوق انتساب موجه مدينة السادات  288

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان          287.5

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف   287

تربية رياضية بنين بنها        285.5

تربية نوعية موسيقية الزقازيق        282.5

تربية نوعية المنوفية بأشمون 282

سياحة وفنادق بني سويف     282

الفني لترميم الآثار بالاقصر  282

سياحة وفنادق مدينة السادات 281.5

سياحه وفنادق الاقصر         281.5

تربية رياضية بنين طنطا      280

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي  279.5

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية   279

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة         278.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط   278

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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