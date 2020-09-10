الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية فى تنسيق المرحلة الثانية 2020

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الحدود الدنيا لطلاب الشعبة الأدبية فى تنسيق القبول فى الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق. وأكد وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية، إن دلالات المرحلة أسفرت عن بعض المؤشرات فى الحدود الدنيا بالنسبة للشعبة العلمية بلغ الأدنى لكلية الطب البيطرى 398.5 درجة بنسبة مئوية 97.2% والحد الأدنى للتمريض 349.5 بنسبة 85.24% اما قطاع الهندسة فقد توقف الحد الأدنى عند 381 درجة بنسبة 92.92%. وجاءت الحدود الدنيا لطلاب الشعبة الأدبية كما يلي:- اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 400.5 ألسن كفر الشيخ 398 الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 397.5 سياسة واقتصاد السويس 396.5 سياسة واقتصاد بني سويف 394.5 إعلام المنوفية 394 ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7 ألسن عين شمس 393.5 إعلام القاهرة 392.5 ألسن بني سويف 392 ألسن المنيا 391.5 ألسن سوهاج 391 ألسن أسوان 391 ألسن الأقصر 390.5 إعلام بني سويف 390 إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 389.5 آثار الزقازيق بصان الحجر 388.5 الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388 إعلام جنوب الوادي 388 آثار دمياط 386.5 آثار القاهرة 386.5 آثار و لغات مطروح 385 آثار الفيوم 384.5 الاعاقة والتأهيل بني سويف 384 آثار أسوان 384 آثار الأقصر 383.5 آثار سوهاج 382 آثار جنوب الوادي 381 تربية الزقازيق 380.5 تربية المنيا 380 فنون جميلة (فنون) الإسكندرية 379 تربية طنطا 378.5 تربية عين شمس 378 تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 377 تربية بنها 376.5 فنون جميلة (فنون) حلوان 376 فنون جميلة (فنون) المنصورة 376 تربية بور سعيد 375.5 تربية المنوفية بشبين الكوم 375.5 تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق 375 فنون جميلة (فنون) أسيوط 374.5 تربية الإسكندرية 373.5 تربية المنصورة 373 تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373 تربية (تعليم ابتدائي) المنيا 371.5 تربية مدينة السادات 370.5 آداب العريش 369.7 تربية دمنهور 369 تربية (تعليم ابتدائي) طنطا 368 تربية جنوب الوادي 367 فنون جميلة (فنون) المنيا 367 تربية كفر الشيخ 367 تربية حلوان 366 فنون جميلة (فنون) الأقصر 365.5 تربية طفولة مبكرة بور سعيد 365 تربية سوهاج 364.5 تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة 363.5 تربية طفولة مبكرة المنصورة 363 تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 362.5 آداب القاهرة 362 تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد 361.5 تربية الفيوم 361.5 تربية بني سويف 361 تربية مطروح 361 تربية أسيوط 361 تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5 تربية (طفولة) طنطا 360 تربية بنات عين شمس 359.5 سياحة وفنادق الإسكندرية 359.5 تربية (تعليم ابتدائي) بنها 359 تربية طفولة مبكرة المنوفية 358.5 تربية السويس 358 تربية طفولة مبكرة المنيا 357.5 آداب عين شمس 357 تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 356 تربية نوعية موسيقية مطروح 355.5 آداب بنها 355.5 تربية قناة السويس بالإسماعيلية 355 تربية طفولة مبكرة أسيوط 354.5 حقوق سوهاج 354 تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات 354 تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 353.5 تربية نوعية الزقازيق 353 تربية نوعية المنيا 353 تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس 352 حقوق المنيا 351.5 آداب حلوان 351.5 تربية (طفولة) كفر الشيخ 351 تربية (تعليم ابتدائي) حلوان 350.5 تجارة القاهرة 350.5 تربية طفولة مبكرة بني سويف 350 آداب الإسكندرية 350 آداب المنصورة 349 تربية طفولة مبكرة مدينة السادات 348.5 تجارة جنوب الوادي 348.5 تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط 348 تجارة عين شمس 347 تربية طفولة مبكرة الفيوم 347 تجارة المنصورة 347 تجارة و إدارة أعمال حلوان 346 تربية طفولة مبكرة القاهرة 346 تربية طفولة مبكرة الإسكندرية 346 تربية نوعية طنطا 346 تجارة دمياط 345.5 آداب و علوم إنسانية السويس 345 تربية (طفولة) الإسكندرية 345 تربية طفولة مبكرة دمنهور 345 آداب الزقازيق 345 تجارة الزقازيق 345 آداب بور سعيد 344.5 تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5 تربية (طفولة) عين شمس 344.5 آداب طنطا 344.5 تربية طفولة مبكرة مطروح 344.5 تجارة الإسكندرية 344 آداب انتساب موجه القاهرة 343 تربية العريش 342.7 آداب المنوفية بشبين الكوم 341 آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية 341 تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 340.5 تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5 آداب انتساب موجه عين شمس 340 حقوق بور سعيد 339.5 سياحة وفنادق المنصورة 339 تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم 337.5 آداب انتساب موجه بنها 337.5 آداب بنات عين شمس 337.5 تجارة أسوان 337.5 تجارة انتساب موجه القاهرة 337 آداب كفر الشيخ 337 آداب انتساب موجه حلوان 336 تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5 تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية 335.5 السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية 335 آداب الفيوم 335 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي 334.5 تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 334.5 تجارة بنها 334 آداب دمياط 334 آداب أسوان 333.5 تربية نوعية أسيوط 333 تربية نوعية كفر الشيخ 333 آداب انتساب موجه الإسكندرية 332 حقوق دمياط 332 آداب دمنهور 332 تربية نوعية القاهرة 331.5 تجارة بور سعيد 331.5 تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال 331.5 Advertisements تجارة انتساب موجه عين شمس 331 آداب الوادي الجديد 331 سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5 تربية (طفولة) السويس 330.5 تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية 330 تربية أسوان 330 تربية جنوب الوادي بالغردقة 330 تجارة العريش 329.7 تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان 329.5 تجارة بني سويف 329 تربية (طفولة) سوهاج 329 تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329 تربية الوادي الجديد 329 آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5 آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5 سياحة وفنادق مطروح 328 تربية (تعليم ابتدائي) السويس 328 آداب بني سويف 327.5 آداب انتساب موجه المنصورة 327.5 آداب أسيوط 327.5 دار العلوم القاهرة 327.5 تربية نوعية 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موجه أسوان 296 حقوق انتساب موجه أسوان 295.5 سياحة وفنادق المنيا 295 خدمة اجتماعية حلوان 294.5 حقوق انتساب موجه أسيوط 293 حقوق انتساب موجه طنطا 292.5 تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 291 حقوق انتساب موجه المنصورة 289.5 تربية نوعية المنصورة بميت غمر 289 تربية رياضية بنين الإسكندرية 288 حقوق انتساب موجه مدينة السادات 288 خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان 287.5 خدمة اجتماعية تنموية بني سويف 287 تربية رياضية بنين بنها 285.5 تربية نوعية موسيقية الزقازيق 282.5 تربية نوعية المنوفية بأشمون 282 سياحة وفنادق بني سويف 282 الفني لترميم الآثار بالاقصر 282 سياحة وفنادق مدينة السادات 281.5 سياحه وفنادق الاقصر 281.5 تربية رياضية بنين طنطا 280 تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي 279.5 الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية 279 تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة 278.5 تربية (تعليم ابتدائي) دمياط 278



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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر الحدود الدنيا لكليات الشعبة الأدبية فى تنسيق المرحلة الثانية 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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