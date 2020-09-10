مريض نفسى يقتل والده ووالدته طعنا بسكين بعد مشادة بينهم فى القناطر الخيرية

شهدت القناطر الخيرية بالقليوبية، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم مريض نفسى على طعن والده ووالدته بسكين حتى الموت، وأصيب بعدها بحالة هياج شديد وجلس يهزى بألفاظ وكلمات غير مفهومة، وتم السيطرة عليه بواسطة أجهزة الأمن والتحفظ عليه لحين التحقيق معه، تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى القناطر الخيرية، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لفحص الجثتين والتحفظ على الأداة المستخدمة فى الحادث.

تلقى العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر الخيرية، بلاغا من الأهالى بقيام شخص مريض نفسى بطعن والديه "أبوه وأمه" بسكين وأنه فى حالة هياج ولا يمكن السيطرة عليه، فتم إخطار اللواء فخر العربى مدير الأمن، فانتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد عبد الرحمن الفحل نائب مأمور القناطر، وتم السيطرة على المتهم، وتبين أنه يدعى " م م " 30 سنة عاطل، مريض نفسى، وأنه دخل للعلاج فى أحد المراكز النفسية أكثر من مرة ويوم الحادث نشبت بينه وبين والده ووالدته مشادة، أصيب بحالة نفسية سيئة وأخذ يهزى ثم أمسك بسكين وطعن والده "م س ا" 72 سنة بالمعاش، حتى الموت، ثم طعن والدته "ع" 61 سنة ربة منزل، ولفظت أنفاسها هى الأخرى، وأمسك السكين وظل يجرى فى الشقة وهو يهزى بكلام غير مفهوم.

وتمكن المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث مركز القناطر، والقوة المرافقه له من السيطرة على المتهم، وأخذ السكين المستخدم فى الجريمة والتحفظ عليه، وتم اصطحاب المتهم إلى ديوان عام المركز وتهدئته لحين العرض على النيابة.

