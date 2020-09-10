التعليم العالى: 50% الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للتنسيق وتبدأ بعد 16 سبتمبر

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للتنسيق بواقع 205 درجات بنسبة مئوية 50%.
وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، فى مؤتمر صحفى منعقد الآن أن إجمالى عدد طلاب المرحلة الثالثة يبلغ 57185 طالبا فى الشعبة العلمية و20980 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالى 86 ألف 165 طالب وطالبة وهم الناجين من الدور الأول ثانوية عامة وسيتم اضافة طلاب الناجحين فى دور الثانى بالثانوية العامة بعد إعلان النتائج.
وأشار وزير التعليم العالى إلى أنه سيتم فتح باب التنسيق للمرحلة الثالثة بعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب والتحويلات وذلك بعد يوم الأربعاء 16 سبتمبر.
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