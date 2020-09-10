فيديو.. اندلاع حريق فى منطقة مرفأ بيروت

اندلع حريق في مرفأ بيروت اليوم الخميس ليطلق عمودا ضخما من الدخان الأسود في سماء العاصمة اللبنانية بعد أكثر بقليل من شهر على انفجار هائل دمر منشآت المرفأ والمنطقة المحيطة به. ورأى شاهد من رويترز ألسنة اللهب تتصاعد في منطقة المرفأ المدمرة، لكن لم يتضح على الفور سبب الحريق.



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