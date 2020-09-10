مروحيات الجيش اللبناني تسيطر على حريق مرفأ بيروت ولا إصابات بشرية

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، أن حريق مرفأ بيروت تمت السيطرة عليه من قبل مروحيات الجيش اللبنانى. وأشارت إلى أن الحريق تسبب في حالات هلع وضيق تنفس ولم تسجل إصابات بشرية في حريق مرفأ بيروت. وقال شهود عيان لـ"اليوم السابع" من محيط الحريق إن النيران شبت في مستودع لزيوت وإطارات السيارات، وسط حالة من الفزع بين السكان من فشل جهود السلطات اللبنانية في السيطرة على اتساع دائرة الحريق.

وأضاف شهود عيان أن هناك مخاوف من أن تسفر النيران عن أي تفجيرات أخرى بالمرفأ، بعد التفجير الذي وقع 4 أغسطس الماضي وخلف وراءه 191 قتيلاً وما يقرب من 8 آلاف مصاب، بخلاف تشريد أكثر من 300 ألف شخص ودمار وحدات سكنية ومنشآت عامة وخاصة.

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