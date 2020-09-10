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تنسيق المرحلة الثانية 2020.. التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للشعبة العلمية.. 97.2% للطب البيطرى و92.92% الهندسة والتمريض 349.5 بنسبة 85.24%.. والحد الأدنى للمرحلة الثالثة 50%

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الحدود الدنيا فى تنسيق القبول فى الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق.

وأكد وزير التعليم العالي خلال مؤتمر صحفى لإعلان نتائج تنسيق المرحلة الثانية، إن دلالات المرحلة أسفرت عن بعض المؤشرات فى الحدود الدنيا بالنسبة للشعبة العلمية بلغ الحد الأدنى لكلية الطب البيطرى 398.5 درجة بنسبة مئوية 97.2% والحد الأدنى للتمريض 349.5 بنسبة 85.24% اما قطاع الهندسة فقد توقف الحد الأدنى عند 381 درجة بنسبة 92.92%.

وجاءت الحدود الدنيا لطلاب الشعبة الأدبية كما يلى:-

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة 400.5

ألسن كفر الشيخ 398

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية  397.5

سياسة واقتصاد السويس 396.5

سياسة واقتصاد بني سويف   394.5

إعلام المنوفية         394

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية 393.7

ألسن عين شمس       393.5

إعلام القاهرة  392.5

ألسن بني سويف       392

ألسن المنيا      391.5

ألسن سوهاج   391

ألسن أسوان    391

ألسن الأقصر  390.5

إعلام بني سويف      390

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس    389.5

آثار الزقازيق بصان الحجر  388.5

الاعاقة والتأهيل الزقازيق     388

إعلام جنوب الوادي   388

آثار دمياط 386.5

آثار القاهرة    386.5

آثار و لغات مطروح  385

آثار الفيوم      384.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف  384

آثار أسوان     384

آثار الأقصر   383.5

آثار سوهاج    382

آثار جنوب الوادي     381

تربية الزقازيق          380.5

تربية المنيا     380

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية        379

تربية طنطا    378.5

تربية عين شمس       378

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد        377

تربية بنها       376.5

فنون جميلة (فنون) حلوان    376

فنون جميلة (فنون) المنصورة         376

تربية بور سعيد        375.5

تربية المنوفية بشبين الكوم    375.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق         375

فنون جميلة (فنون) أسيوط    374.5

تربية الإسكندرية       373.5

تربية المنصورة        373

تربية طفولة مبكرة الزقازيق 373

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا    371.5

تربية مدينة السادات   370.5

آداب العريش  369.7

تربية دمنهور  369

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا   368

تربية جنوب الوادي   367

فنون جميلة (فنون) المنيا      367

تربية كفر الشيخ        367

تربية حلوان   366

فنون جميلة (فنون) الأقصر  365.5

تربية طفولة مبكرة بور سعيد          365

تربية سوهاج  364.5

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة       363.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة         363

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس      362.5

آداب القاهرة   362

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد        361.5

تربية الفيوم    361.5

تربية بني سويف       361

تربية مطروح 361

تربية أسيوط   361

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية 360.5

تربية (طفولة) طنطا  360

تربية بنات عين شمس         359.5

سياحة وفنادق الإسكندرية     359.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنها      359

تربية طفولة مبكرة المنوفية   358.5

تربية السويس 358

تربية طفولة مبكرة المنيا      357.5

آداب عين شمس       357

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية      356

تربية نوعية موسيقية مطروح         355.5

آداب بنها       355.5

تربية قناة السويس بالإسماعيلية       355

تربية طفولة مبكرة أسيوط    354.5

حقوق سوهاج 354

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات  354

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ       353.5

تربية نوعية الزقازيق 353

تربية نوعية المنيا      353

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس        352

حقوق المنيا    351.5

آداب حلوان    351.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ     351

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان  350.5

تجارة القاهرة  350.5

تربية طفولة مبكرة بني سويف        350

آداب الإسكندرية        350

آداب المنصورة         349

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات    348.5

تجارة جنوب الوادي  348.5

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط  348

تجارة عين شمس      347

تربية طفولة مبكرة الفيوم     347

تجارة المنصورة       347

تجارة و إدارة أعمال حلوان  346

تربية طفولة مبكرة القاهرة    346

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية        346

تربية نوعية طنطا     346

تجارة دمياط   345.5

آداب و علوم إنسانية السويس          345

تربية (طفولة) الإسكندرية     345

تربية طفولة مبكرة دمنهور   345

آداب الزقازيق 345

تجارة الزقازيق         345

آداب بور سعيد         344.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور 344.5

تربية (طفولة) عين شمس     344.5

آداب طنطا     344.5

تربية طفولة مبكرة مطروح  344.5

تجارة الإسكندرية      344

آداب انتساب موجه القاهرة   343

تربية العريش  342.7

آداب المنوفية بشبين الكوم    341

آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية      341

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية       340.5

تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال 340.5

آداب انتساب موجه عين شمس        340

حقوق بور سعيد        339.5

سياحة وفنادق المنصورة      339

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم   337.5

آداب انتساب موجه بنها       337.5

آداب بنات عين شمس          337.5

تجارة أسوان   337.5

تجارة انتساب موجه القاهرة  337

آداب كفر الشيخ        337

آداب انتساب موجه حلوان    336

تربية (طفولة) جنوب الوادي 335.5

تربية (تعليم ابتدائي) قناة السويس بالإسماعيلية      335.5

السياحة والفنادق تعليم تبادلى أسكندرية       335

آداب الفيوم     335

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي  334.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف      334.5

تجارة بنها      334

آداب دمياط    334

آداب أسوان    333.5

تربية نوعية أسيوط    333

تربية نوعية كفر الشيخ        333

آداب انتساب موجه الإسكندرية        332

حقوق دمياط   332

آداب دمنهور  332

تربية نوعية القاهرة   331.5

تجارة بور سعيد        331.5

تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال  331.5

تجارة انتساب موجه عين شمس      331

آداب الوادي الجديد    331

سياحة وفنادق حلوان بالمنيل 330.5

تربية (طفولة) السويس        330.5

تربية (طفولة) قناة السويس بالإسماعيلية     330

تربية أسوان   330

تربية جنوب الوادي بالغردقة 330

تجارة العريش 329.7

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان  329.5

تجارة بني سويف      329

تربية (طفولة) سوهاج         329

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج 329

تربية الوادي الجديد   329

آداب انتساب موجه بنات عين شمس 328.5

آداب انتساب موجه الزقازيق 328.5

سياحة وفنادق مطروح         328

تربية (تعليم ابتدائي) السويس          328

آداب بني سويف       327.5

آداب انتساب موجه المنصورة         327.5

آداب أسيوط    327.5

دار العلوم القاهرة      327.5

تربية نوعية الإسكندرية        327

آداب المنيا      326.5

آداب سوهاج   326

آداب جنوب الوادي    325.5

تجارة المنوفية بشبين الكوم   325.5

آداب انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم     324.5

آداب انتساب موجه بور سعيد         324.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية      324

آداب انتساب موجه الفيوم     323.5

تجارة طنطا    323.5

تجارة انتساب موجه المنصورة       323

تجارة كفر الشيخ       323

آداب وعلوم انسانية انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية        323

تربية (طفولة) دمنهور         322.5

آداب انتساب موجه طنطا     322.5

تجارة السويس 322.5

دار العلوم انتساب موجه القاهرة      322.5

تجارة دمنهور 322

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية      322

تجارة انتساب موجه الزقازيق         322

تجارة انتساب موجه دمياط   321.5

تجارة انتساب موجه بنها      321.5

آداب و علوم إنسانية انتساب موجه السويس 321.5

آداب انتساب موجه كفر الشيخ         321

تربية نوعية عين شمس        321

آداب انتساب موجه أسوان    320.5

تجارة أسيوط  320.5

آداب انتساب موجه دمنهور   320.5

آداب انتساب موجه دمياط     320

تربية نوعية جنوب الوادي    320

تربية نوعية المنصورة         320

آداب انتساب موجه العريش  320

آداب انتساب موجه بني سويف       319

تجارة مدينة السادات  319

تجارة سوهاج 318

حقوق انتساب موجه سوهاج 318

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية       318

تربية نوعية دمنهور رياض أطفال بالنوبارية        317.5

آداب انتساب موجه أسيوط    317.5

حقوق بني سويف      317

سياحة وفنادق قناة السويس بالإسماعيلية     317

آداب انتساب موجه المنيا      316.5

حقوق القاهرة  316.5

آداب انتساب موجه الوادي الجديد    316

آداب انتساب موجه سوهاج   316

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم   316

تجارة انتساب موجه بور سعيد        315.5

آداب انتساب موجه جنوب الوادي    315.5

تربية نوعية بنها       315.5

تجارة انتساب موجه دمنهور 314.5

حقوق عين شمس      314.5

تجارة انتساب موجه أسوان   314.5

تجارة انتساب موجه طنطا    313.5

تجارة انتساب موجه السويس 313

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ       313

حقوق الفيوم   313

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي   312.5

أقتصاد منزلى المنوفية بشبين الكوم  312

تربية نوعية بور سعيد         312

تجارة انتساب موجه مدينة السادات  312

تجارة انتساب موجه بني سويف      312

تجارة انتساب موجه أسيوط  311.5

تجارة انتساب موجه العريش 311.5

تجارة انتساب موجه سوهاج 310.5

تربية نوعية الفيوم     310

حقوق جنوب الوادي  310

السياحة والفنادق تعليم تبادلى حلوان 309.5

حقوق أسيوط  308.5

حقوق أسوان   307.5

تربية نوعية موسيقية المنيا   307.5

حقوق انتساب موجه القاهرة  307

حقوق حلوان   307

حقوق الإسكندرية      307

حقوق الزقازيق         306.5

حقوق بنها      306

حقوق انتساب موجه عين شمس      305.5

تربية نوعية مطروح  305.5

أقتصاد منزلى حلوان 305

دار العلوم الفيوم       305

تربية رياضية بنات المنوفية بشبين الكوم    305

أقتصاد منزلى العريش         305

حقوق انتساب موجه بني سويف      304.5

تربية رياضية بنين المنصورة         304

تربية فنية المنيا         304

حقوق انتساب موجه حلوان   303.5

دار العلوم المنيا        303.5

حقوق طنطا    303

دار العلوم انتساب موجه الفيوم        302

تربية دمياط    301.5

حقوق المنصورة       301.5

تربية نوعية موسيقية كفر الشيخ      301

حقوق المنوفية بشبين الكوم   301

حقوق انتساب موجه بنها      300.5

تربية (طفولة) الوادي الجديد 300.5

حقوق انتساب موجه الإسكندرية      299.5

دار العلوم انتساب موجه المنيا        298.5

حقوق انتساب موجه جنوب الوادي   298.5

تربية رياضية بنين المنوفية بشبين الكوم     298.5

حقوق مدينة السادات  298

دار العلوم أسوان       297.5

سياحة وفنادق الفيوم  297.5

حقوق انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم   297

حقوق انتساب موجه الزقازيق         297

تربية نوعية فنية طنطا         297

دار العلوم انتساب موجه أسوان       296

حقوق انتساب موجه أسوان   295.5

سياحة وفنادق المنيا   295

خدمة اجتماعية حلوان          294.5

حقوق انتساب موجه أسيوط  293

حقوق انتساب موجه طنطا    292.5

تربية نوعية المنصورة بمنية النصر 291

حقوق انتساب موجه المنصورة       289.5

تربية نوعية المنصورة بميت غمر   289

تربية رياضية بنين الإسكندرية        288

حقوق انتساب موجه مدينة السادات  288

خدمة اجتماعية انتساب موجه حلوان          287.5

خدمة اجتماعية تنموية بني سويف   287

تربية رياضية بنين بنها        285.5

تربية نوعية موسيقية الزقازيق        282.5

تربية نوعية المنوفية بأشمون 282

سياحة وفنادق بني سويف     282

الفني لترميم الآثار بالاقصر  282

سياحة وفنادق مدينة السادات 281.5

سياحه وفنادق الاقصر         281.5

تربية رياضية بنين طنطا      280

تربية نوعية موسيقية جنوب الوادي  279.5

الإدارة والسكرتارية والحاسب بكلية البنات القبطية بالعباسية إدارة وسكرتارية   279

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي بالغردقة         278.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمياط   278

تنسيق المرحلة الثانية 2020 الحدود الدنيا لكليات الشعبة العلمية

كما أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية فى تنسيق القبول فى الجامعات لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق، وجاء الحد الأدنى للمرحلة الثالثة للتنسيق بواقع 205 درجات بنسبة مئوية 50%

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار، فى مؤتمر صحفى منعقد الآن أن إجمالى عدد طلاب المرحلة الثالثة يبلغ 57185 طالبا فى الشعبة العلمية و20980 طالبا بالشعبة الأدبية بإجمالى 86 ألف 165 طالب وطالبة وهم الناجين من الدور الأول ثانوية عامة وسيتم اضافة طلاب الناجحين فى دور الثانى بالثانوية العامة بعد إعلان النتائج.

وجاءت الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية كما يلى:

طب المنصورة      406.5

طب جنوب الوادي 406.5

طب الزقازيق        406

طب القاهرة 406

طب سوهاج 406

طب بور سعيد       405.5

طب طنطا    405.5

طب كفر الشيخ      405.5

طب المنيا    405.5

هندسة بترول و تعدين السويس  405.5

طب قناة السويس بالإسماعيلية   405.5

طب المنوفية بشبين الكوم 405.5

طب بنها      405

طب أسيوط  405

طب عين شمس     405

طب الإسكندرية     405

طب حلوان  404.5

طب بني سويف     404.5

طب السويس         404

طب أسوان  404

طب الفيوم    404

طب أسنان عين شمس     403.5

طب أسنان الإسكندرية     403.5

طب أسنان القاهرة 403.5

طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية   403.5

طب أسنان المنصورة      403.5

طب أسنان جنوب الوادي 403.5

طب أسنان طنطا    403.5

طب أسنان كفر الشيخ      403.5

طب أسنان بني سويف     403.5

طب أسنان الفيوم    403.5

طب أسنان أسيوط  403.5

طب أسنان المنيا    403.5

طب أسنان السويس         403.5

طب أسنان الزقازيق        403.5

صيدلة جنوب الوادي       403

صيدلة المنوفية       403

صيدلة الفيوم 403

صيدلة سوهاج       402.5

صيدلة دمنهور       402.5

صيدلة طنطا 402.5

صيدلة المنصورة   402.5

صيدلة الزقازيق     402.5

صيدلة مدينة السادات       402.5

صيدلة المنيا 402.5

صيدلة حلوان         402

صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ       402

صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية         402

صيدلة بني سويف  402

صيدلة أسيوط        402

صيدلة الإسكندرية  402

صيدلة القاهرة       402

صيدلة بور سعيد    402

صيدلة عين شمس  402

علاج طبيعي جنوب الوادي       401.5

علاج طبيعي القاهرة       401.5

علاج طبيعي بني سويف  401.5

علاج طبيعي كفر الشيخ   401.5

علاج طبيعي بنها   401.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية    400.5

طب بيطري المنوفية        400.5

طب بيطري المنيا  400.5

طب بيطري المنصورة    400.5

طب بيطري العريش        400.2

طب بيطري بني سويف   400

طب بيطري كفر الشيخ    400

طب بيطري جنوب الوادي        400

طب بيطري الوادي الجديد        400

طب بيطري أسوان 400

طب بيطري الزقازيق      400

طب بيطري سوهاج        400

طب بيطري أسيوط         400

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف        400

طب بيطري دمنهور        400

طب بيطري الإسكندرية   400

طب بيطري القاهرة         400

طب بيطري بنها    399.5

طب بيطري مدينة السادات        399

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية 399

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة  399

ألسن كفر الشيخ     399

علوم البترول والتعدين مطروح 398.5

طب بيطري مطروح       398.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف         398

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية علوم     398

حاسبات ومعلومات قنا علوم      397.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات علوم       397.5

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية  397.5

ألسن قناة السويس بالإسماعيلية  397.5

حاسبات ومعلومات دمياط علوم 397

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ علوم     397

حاسبات ومعلومات طنطا علوم  397

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة علوم       397

حاسبات ومعلومات المنيا علوم  397

حاسبات ومعلومات المنصورة علوم    396.5

سياسة واقتصاد السويس  396.5

هندسة القاهرة        396

حاسبات ومعلومات بني سويف علوم   396

سياسة واقتصاد بني سويف        396

حاسبات ومعلومات سوهاج علوم         395.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية علوم  395.5

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم   395.5

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ علوم    395.5

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم          395.5

حاسبات ومعلومات الأقصر علوم        395.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق علوم      395.5

علوم دمنهور         395.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها علوم  395

تمريض طنطا        395

حاسبات ومعلومات الفيوم علوم 394.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم        394.5

علوم القاهرة 394.5

علوم سوهاج 394.5

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان علوم        394

حاسبات ومعلومات السويس علوم       394

علوم كفر الشيخ     394

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم 393.5

تمريض دمنهور     393.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم       393.5

علوم الإسكندرية    393.5

علوم جنوب الوادي          393.5

هندسة قناة السويس بالإسماعيلية         393.5

هندسة عين شمس  393

علوم عين شمس    393

هندسة المنصورة   393

علوم الزقازيق       393

ألسن بني سويف    393

ألسن عين شمس    393

معهد فني صحى طنطا    393

علوم الفيوم   392.5

هندسة دمياط          392.5

تمريض المنصورة 392.5

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علوم أسيوط 392.5

علوم طنطا   392

ألسن أسوان  392

ألسن المنيا   392

علوم المنيا   392

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس بالإسماعيلية    391.5

تمريض بور سعيد 391.5

علوم بني سويف    391.5

علوم حلوان 391.5

ألسن الأقصر         391.5

علوم المنصورة     391.5

ألسن سوهاج 391.5

علوم أسوان 391

علوم المنوفية بشبين الكوم         391

علوم بنها     391

علوم السويس        390.5

معهد فني صحى المنصوره       390.5

تمريض الزقازيق  390.5

علوم بنات عين شمس      390.5

علوم بور سعيد      390.5

علوم دمياط  390

هندسة طنطا 390

علوم العريش         390

هندسة الزقازيق     390

تمريض دمياط       390

علوم قناة السويس بالإسماعيلية  390

علوم الوادي الجديد 389.7

علوم الارض بني سويف 389.5

معهد فني صحى الزقازيق         389.5

معهد فني صحى الاسكندريه      389.5

هندسة سوهاج       389.5

هندسة بني سويف  389

هندسة الإسكندرية  389

فنون تطبيقية بنها   388.5

هندسة جنوب الوادي        388

الاعاقة والتأهيل الزقازيق 388

تمريض المنوفية بشبين الكوم     388

تمريض جنوب الوادي     387.5

هندسة بنها بشبرا   387.5

هندسة كفر الشيخ   387.5

هندسة حلوان         387

هندسة المنوفية بشبين الكوم       387

هندسة بنها   387

تمريض المنيا        387

آثار الزقازيق بصان الحجر       387

هندسة بور سعيد    387

فنون تطبيقية حلوان         386.5

فنون جميلة (فنون) أسيوط         386.5

علوم ثروة سمكية و مصايد كفر الشيخ 386.5

فنى صحي جنوب الوادي 386

معهد فني صحى بنها       386

هندسة حلوان بالمطرية    386

هندسة السويس      385.5

تمريض سوهاج     385.5

تمريض عين شمس         385.5

الاعاقة والتأهيل بني سويف       385.5

هندسة الفيوم 385.5

فنى تمريض طنطا 385

هندسة المنيا 384.5

معهد فني صحى بنى سويف      384.5

معهد فني صحى سوهاج  384

تمريض بنها 384

إعلام المنوفية        383.5

فنون تطبيقية دمياط          383.5

هندسة أسيوط         383

تمريض أسيوط      383

تمريض كفر الشيخ 382.5

تمريض الإسكندرية         382.5

هندسة أسوان         382.5

فنون تطبيقية بني سويف  382.5

إعلام القاهرة         382

تمريض بني سويف         382

تمريض القاهرة     382

حاسبات و علوم البيانات الإسكندرية رياضة 381.5

تربية الزقازيق       381.5

 هندسة إلكترونية المنوفية بمنوف        381.5

تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد 381

 هندسة الطاقة أسوان       381

آثار القاهرة  381

معهد فني صحى اسيوط   381

آثار أسوان   380.5

آثار دمياط    380.5

ثروة سمكية السويس        380

تخطيط عمراني القاهرة   380

معهد فني صحى بور سعيد        379.5

آثار و لغات مطروح       379.5

تمريض الفيوم        379

الاستزراع المائي و المصايد البحرية العريش         379

تربية المنصورة     379

حاسبات و ذكاء إصطناعي القاهرة رياضة    378.5

إعلام بني سويف   378.5

آثار الأقصر 378.5

تمريض حلوان      378.5

حاسبات ومعلومات طنطا رياضة        378.5

تمريض أسوان      378

آثار الفيوم    378

تربية طنطا  378

فنى تمريض الإسكندرية  377.5

حاسبات ومعلومات دمياط رياضة       377.5

تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية اسيوط       377

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس        376.5

تجارة المنصورة    376

إعلام جنوب الوادي         375.5

تجارة جنوب الوادي        375.5

حاسبات ومعلومات عين شمس رياضة         375.5

تجارة سوهاج        375.5

فنون جميلة (فنون) الإسكندرية  375.5

تكنولوجيا المصايد والاسماك أسوان    375.5

حاسبات ومعلومات دمنهور بالنوبارية رياضة        375

معهد فني صحى اسوان   375

فنى تمريض المنصورة    375

تربية دمنهور         374.5

فنى تمريض المنيا  374

تربية المنيا   374

تمريض قناة السويس بالإسماعيلية       374

معهد فني صحى اسماعيليه        373.7

فنى تمريض كفر الشيخ   373.5

الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة 373.5

آثار سوهاج 373.5

فنى تمريض المنوفية بشبين الكوم        373

حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة 373

حاسبات ومعلومات المنصورة رياضة 373

آثار جنوب الوادي  373

معهد فني صحى رياضه طنطا  372.5

زراعة القاهرة       372.5

معهد فني صحى امبابة    372.5

فنون جميلة (فنون) المنيا 372

فنون جميلة (فنون) حلوان         372

فنى تمريض الزقازيق     372

تربية المنوفية بشبين الكوم         371.5

اقتصاد و علوم سياسية القاهرة رياضة 371.5

حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة   371.5

تجارة الزقازيق      371.5

فنون جميلة (فنون) المنصورة   371

فنون جميلة (عمارة) حلوان       371

حاسبات و ذكاء إصطناعي بنها رياضة         370.5

فنون جميلة (فنون) الأقصر       370.5

الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة       370.5

تجارة أسوان 370.5

فنى تمريض الزقازيق بفاقوس   370

تربية عين شمس    370

تربية الإسكندرية    370

حاسبات و ذكاء إصطناعي حلوان رياضة     370

حاسبات ومعلومات السويس رياضة    369.5

تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق   369.5

المعهد الفنى للتمريض بالجونة   369.5

حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة    369.5

علوم جامعة العلوم والتكنولوجيا زويل 369.5

المعهد الفنى للتمريض بالدقهلية بشربين        369.5

حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة     369

زراعة دمنهور       369

تجارة دمياط 368.5

حاسبات ومعلومات قنا رياضة   368.5

حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة   368.5

تربية بنها     368

حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة       368

تجارة و إدارة أعمال حلوان       367.5

تجارة بني سويف   367.5

فنى تمريض سوهاج        367.5

تجارة أسيوط         367.5

زراعة عين شمس  367.5

تجارة كفر الشيخ    367

حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة        367

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية رياضة 366.5

فنون جميلة (عمارة) الإسكندرية          366.5

تربية جنوب الوادي         366.5

حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة      366

تربية مدينة السادات         366

تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة  366

حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة         366

حاسبات ومعلومات المنيا رياضة        365.5

حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة    365.5

تربية طفولة مبكرة الزقازيق      365.5

زراعة الإسكندرية 365.5

تجارة الإسكندرية   365

تربية سوهاج         365

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة 365

حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة     365

معهد فني صحى رياضه المنصورة     364.5

معهد فني صحى رياضه الزقازيق       364

فنى تمريض جنوب الوادي        364

تربية (تعليم ابتدائي) المنيا         364

تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 364

تجارة دمنهور        363.5

تجارة القاهرة         363

معهد فني صحى رياضه بنها     363

تربية بور سعيد      363

معهد تكنولوجي عالي العاشر من رمضان شعبة (هندسة) بمصروفات  363

تربية كفر الشيخ     363

تجارة طنطا 362.5

ألسن كفر الشيخ رياضة   362.5

سياسة واقتصاد السويس رياضة 362.5

فنى تمريض أسيوط         362.5

تجارة السويس       362

زراعة المنصورة   361.5

تربية الفيوم  361.5

تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة      361.5

تجارة العريش        361.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان فرع  6 اكتوبر هندسة بمصروفات  361

تجارة بور سعيد     361

تجارة عين شمس   360.5

فنى تمريض بني سويف  360

تجارة بنها    359.5

تربية (تعليم ابتدائي) طنطا        359

تجارة المنوفية بشبين الكوم        358.5

سياسة واقتصاد بني سويف رياضة     358.5

معهد فني صحى رياضه الاسكندرية    358

علوم الإسكندرية رياضة  358

تربية أسيوط 357.5

ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية         357.5

معهد عالي فنون تطبيقيه 6 اكتوبر       357.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم          357.5

زراعة و موارد طبيعية أسوان  357.5

تجارة مدينة السادات        357

ك.ت. فني منشات بحريه بور سعيد     357

زراعة دمياط         357

زراعة الإسكندرية بسابا باشا     357

حقوق المنيا  356.5

الاكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة وزارة الانتاج الحربى       355.5

تربية طفولة مبكرة المنصورة    355

تربية السويس        355

معهد عالي هندسه مدينه الشروق بمصروفات         355

ألسن عين شمس رياضة  355

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم      354.5

مصر العالي هندسة وتكنولوجيا منصورة      354.5

ألسن أسوان رياضة         354

تربية طفولة مبكرة بور سعيد     353.5

زراعة طنطا         353

تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية     353

زراعة سوهاج       352.5

تجارة انتساب موجه المنصورة  352.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي السويس 352.5

ألسن بني سويف رياضة  352

المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية  352

تربية بني سويف    352

ألسن الأقصر رياضة       351.5

معهد فني صحى رياضه بنى سويف    351.5

علوم القاهرة رياضة        351.5

تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور      351

فنى تمريض بنها    351

تربية حلوان 350

تربية جنوب الوادي بالغردقة     350

ألسن المنيا رياضة 350

معهد المنصورة العالى للهندسة والتكنولوجيا  349.5

تمريض مطروح    349.5

علوم دمنهور رياضة       349.5

ألسن سوهاج رياضة       348.5

زراعة المنوفية بشبين الكوم       348.5

زراعة بنها بمشتهر         348

معهد العبور العالي للهندسه والتكنولوجيا بمصروفات        348

التكنولوجيا والتعليم الصناعي حلوان    348

فنى تمريض الفيوم 348

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا كفر الشيخ      347.5

معهد عالي فنون تطبيقيه التجمع الخامس       347.5

تجارة انتساب موجه الإسكندرية 347.5

تجارة انتساب موجه دمياط        347

زراعة الزقازيق    347

زراعة جنوب الوادي       347

تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط       346.5

معهد هندسة وتكنولوجيا الطيران إمبابة جيزة بمصروفات 346.5

حقوق سوهاج        346

تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ 346

إعلام المنوفية رياضة      346

تجارة انتساب موجه الزقازيق    345.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي بني سويف      345.5

معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينه الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة          345.5

علوم عين شمس رياضة  345

فنى صحي جنوب الوادي رياضة        345

معهد الإسكندرية العالي للتكنولوجيا بسموحة بمصروفات  344.5

زراعة الفيوم         344.5

تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات     344.5

التكنولوجيا والتعليم الصناعي سوهاج  344

تربية طفولة مبكرة أسيوط         344

زراعة المنيا 344

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالزقازيق 344

إعلام القاهرة رياضة       344

تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 344

تربية طفولة مبكرة المنوفية        343

زراعة بني سويف 343

ك.ت. فني للبصريات ابو الريش السيدة زينب         343

العلوم الزراعية البيئية العريش  342.5

معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة  342

تربية بنات عين شمس     341.5

معهد عالي هندسه 6 اكتوبر بمصروفات       341.5

زراعة الوادي الجديد       341

زراعة مطروح بفوكه      340.5

زراعة القاهرة رياضة     340.5

علوم طنطا رياضة 340.5

تربية رياضية بنين دمياط 340

زراعة أسيوط        340

المعهد الفنى للتمريض بمستشفى وادى النيل  340

زراعة قناة السويس بالإسماعيلية         340

تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان    339.5

معهد فني صحى رياضه سوهاج         339.5

تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية 339.5

معهد فني صحى رياضه اسيوط 339

تربية طفولة مبكرة المنيا  339

تجارة انتساب موجه أسوان        339

معهد عالي تكنولوجيا بصريات مصر الجديدة بمصروفات.         339

تربية (طفولة) طنطا        338.5

مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب رياضة  338

المعهد العالي للهندسة بمدينة 15 مايو  338

علوم حلوان رياضة         338

تربية نوعية المنيا  338

زراعة الإسكندرية رياضة         337.5

علوم الارض بني سويف رياضة        336

علوم كفر الشيخ رياضة   335.5

العالي للهندسة والتكنولوجيا التجمع الخامس  335

تربية (تعليم ابتدائي) الفيوم        335

فنى تمريض أسوان         335

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا المنيا الجديدة  334.5

تجارة انتساب موجه جنوب الوادي      334.5

تجارة انتساب موجه دمنهور      334.5

زراعة عين شمس رياضة         334.5

تربية الزقازيق رياضة    334

الاهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا -6 اكتوبر   334

علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم       333.5

فنون جميلة (عمارة) أسيوط       333.5

تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد  333.5

تربية (طفولة) كفر الشيخ 333

تربية طفولة مبكرة مدينة السادات        332.5

تجارة انتساب موجه طنطا         332.5

فنون جميلة (عمارة) المنيا         332.5

تربية طفولة مبكرة دمنهور        332

سياحة وفنادق الإسكندرية 332

آداب القاهرة 332

معهد فني صحى رياضه بور سعيد      332

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم       332

معهد النيل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة  331.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية       331.5

معهد فني صحى رياضه اسماعيلية     331

علوم جنوب الوادي رياضة       331

علوم بنها رياضة   330.5

تجارة انتساب موجه القاهرة      330.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنها 330

علوم بنات عين شمس رياضة   330

دار العلوم القاهرة  330

تربية طفولة مبكرة بني سويف   330

فنون جميلة (عمارة) المنصورة 330

تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس 329

تجارة انتساب موجه بور سعيد   329

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة علوم      328.5

علوم المنصورة رياضة   328.5

معهد عالي تكنولوجيا 10 رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات رياضة   328.5

المجمع التكنولوجى المتكامل بالاميرية 328.5

معهد عالي هندسة وتكنولوجيا العريش 328

معهد طيبة العالي للهندسه بالمعادى بمصروفات      328

الأكاديميه الحديثة بالمعادى هندسة بمصروفات        328

الاكاديمية الدولية لعلوم الإعلام (شعبة هندسة )6اكتوبر    328

القاهرة العالي ش هندسية بالتجمع الاول القاهرة الجديدة    328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بكنج مريوط      328

معهد المدينة العالي للهندسة والتكنولوجيا بشبرامنت 328

عالي هندسة بلبيس 328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ببرج العرب بالاسكندرية      328

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالفيوم   328

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة  328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بطنطا     328

معهد الجزيرة العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمقطم  328

معهد الجيزة العالى للهندسة والتكنولوجيا بطموه      328

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بدمياط الجديدة   328

السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السلام     328

أكاديمية أخبار اليوم شعبة هندسية 6 أكتوبر   328

ع.هندسةوتكنوالعبور ك21 طريق بلبيس الصحراوى        328

معهد الوادى العالي للهندسة و التكنولوجيا قليوبية    328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنزلة - الدقهلية       328

المعهد العالى للهندسة وتكنولوجيا السيارات والطاقة بهليوبوليس الجديدة         328

عالى هندسة وتكنولوجيا بسوهاج         328

معهد المستقبل العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة      328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنوفية  328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالطود الاقصر  328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمحلة الكبرى  328

المعهد الكندى العالى للهندسة 6 اكتوبر          328

معهد القناة العالى للهندسة بالسويس     328

المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا الحديثة بالمرج  328

معهد الصفوة العالي هندسة وتكنولوجيا بالقليوبية     328

تربية طفولة مبكرة الإسكندرية   328

معهد أكتوبر العالي للهندسه والتكنولوجيا م 6 اكتوبر بمصروفات         328

معهد عالي كندي تكنولوجيا هندسة ت.خامس 328

المعهد العالى للهندسة الالكترونية بلبيس        328

المعهد العالى للهندسة بالمنيا      328

تربية طفولة مبكرة الفيوم 327.5

تربية (تعليم ابتدائي) جنوب الوادي      327

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس رياضة     326.5

تجارة انتساب موجه أسيوط       326.5

زراعة دمياط رياضة       326.5

المعهد الكندي العالي للحاسب الآلي بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة رياضة   326

علوم الزقازيق رياضة     326

علوم الفيوم رياضة 326

تجارة انتساب موجه عين شمس 325.5

تربية طنطا رياضة 325

تربية نوعية الزقازيق      324.5

تجارة انتساب موجه بنها  324.5

علوم أسوان رياضة         324

المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام    323.5

تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية        323

تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم      323

تجارة انتساب موجه سوهاج      323

تجارة انتساب موجه السويس     322.5

علوم سوهاج رياضة       322.5

أكاديمية أخبار اليوم 6اكتوبر شعبة علوم حاسب رياضة   322.5

آداب المنصورة      322

علوم العريش رياضة       322

تجارة انتساب موجه العريش     322

إعلام جنوب الوادي رياضة      322

تجارة انتساب موجه بني سويف 322

تربية قناة السويس بالإسماعيلية 321.5

زراعة المنصورة رياضة 321.5

تربية نوعية أسيوط 321.5

تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم زراعية       321.5

تجارة انتساب موجه مدينة السادات      321

معهد عالي علوم الحاسب تجمع خامس بمصروفات رياضة        320.5

معهد فني صحى رياضه امبابة  320

علوم المنيا رياضة 320

تربية (تعليم ابتدائي) سوهاج      319.5

تربية الوادي الجديد رياضة       319.5

معهد فني صحى رياضه اسوان 318.5

تربية طفولة مبكرة القاهرة        318.5

المعهد التكنولجى العالى للعلوم الصحية التطبيقية بمدينة بدر (2+2)     318.5

زراعة كفر الشيخ رياضة 318

زراعة و موارد طبيعية أسوان رياضة 317.5

إعلام بني سويف رياضة 317.5

علوم السويس رياضة      317.5

تربية (تعليم ابتدائي) بني سويف 317.5

تربية (تعليم ابتدائي) السويس     317.5

تربية طفولة مبكرة مطروح       317.5

علوم الوادي الجديد رياضة       317.5

تربية أسوان 317.5

تربية (تعليم ابتدائي) حلوان       317.5

تربية المنصورة رياضة   317.5

تربية الإسكندرية رياضة 317.5

تربية عين شمس رياضة  317.5

علوم قناة السويس رياضة بالإسماعيلية         317.5

علوم بني سويف رياضة  317.5

علوم أسيوط رياضة        317.5

علوم دمياط رياضة         317.5

تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس  317.5

علوم بور سعيد رياضة    317.5

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر تنسيق المرحلة الثانية 2020.. التعليم العالى تعلن الحد الأدنى للشعبة العلمية.. 97.2% للطب البيطرى و92.92% الهندسة والتمريض 349.5 بنسبة 85.24%.. والحد الأدنى للمرحلة الثالثة 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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