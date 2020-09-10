تنسيق المرحلة الثالثة 2020.. قائمة الأماكن المتبقية أمام طلاب الشعبة الأدبية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزيرة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات 2020 /2021، والأماكن الشاغرة لطلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول، وقال إنه لازال هناك بعض الأماكن الشاغرة فى بعض الكليات النظرية لطلاب الشعبة العلمية لهذه المرحلة، وأبرزها الحقوق اولآداب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات.

وأشار إلى أن هناك بعض الأماكن الشاغرة فى بعض الكليات النظرية والكليات التكنولوجية، كما أن الشعبة الأدبية بها بعض الأماكن الشاغرة فى كليات الخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية بالإضافة للمعاهد العليا والمتوسطة.