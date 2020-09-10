مروحيات للسيطرة على نيران مرفأ بيروت..ومراسلة اليوم السابع: مخزن إطارات السبب

تحاول فرق من الدفاع المدني اللبناني ومروحيات من الجيش السيطرة على حريق اندلع بمحيط مرفأ بيروت، بعد شهر من الانفجار المروع الذي راح ضحيته آلاف اللبنانيين ما بين مصاب وقتيل.
وقال شهود عيان لـ"اليوم السابع" من محيط الحريق إن النيران شبت في مستودع لزيوت وإطارات السيارات، وسط حالة من الفزع بين السكان من فشل جهود السلطات اللبنانية في السيطرة على اتساع دائرة الحريق.
وأضاف شهود عيان أن هناك مخاوف من أن تسفر النيران عن أي تفجيرات أخرى بالمرفأ، بعد التفجير الذي وقع 4 أغسطس الماضي وخلف وراءه 191 قتيلاً وما يقرب من 8 آلاف مصاب، بخلاف تشريد أكثر من 300 ألف شخص ودمار وحدات سكنية ومنشأت عامة وخاصة.
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