فيديو.. وزير التعليم العالى يعلن إطلاق مرحلة تقليل الاغتراب 12 سبتمبر

أعلن وزير التعليم العالى، إطلاق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات بين طلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق يوم السبت 12 سبتمبر حتى الأربعاء 16 سبتمبر، وفقا لقواعد وشروط التوزيع الجغرافى والإقليمية وفى حدود نسبة 10% سواء التحويل المناظر أو غير المناظرة.

وقد انطلقت أعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية للتنسيق عبر موقع التنسيق الإلكترونى للالتحاق بالكليات والمعاهد للعام الجامعى 2020 /2021 ، يوم 1 سبتمبر الجارى ، حتى يوم الاحد 6 سبتمبر ، وذلك بحد أدنى الشعبة العلمية علمى علوم ورياضة 317.5 درجة بنسبة مئوية 77.40% وذلك لنحو 194448 طالب ، وبالنسبة الشعبة الأدبية 278 درجة بنسبة مئوية 67.80% وذلك لنحو 60064 طالبا ليصل إجمالى عدد طلاب المرحلة الثانية إلى 254512 طالبا.



