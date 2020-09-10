تقارير سعودية تؤكد إلغاء كأس العالم للأندية 2020 فى قطر

كشفت تقارير صحفية أن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم أخطرت الاتحادات الأهلية بأنه تم إلغاء كأس العالم للأندية فى الدوحة ديسمبر المقبل، وحسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، فإن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوى وجهت رسالة إلى الاتحادات الأهلية تؤكد فيها إلغاء نسخة كأس العالم للأندية الموسم الحالى بالدوحة.

أضافت الصحيفة أن لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوى تفكر فى إلغاء نسخة مونديال الأندية فى الصين 2021 بسبب أولمبياد طوكيو 2021 وكوبا أمريكا.

وكان فريق ليفربول الإنجليزي قد تُوجَ بالنسخة الماضية من البطولة والتي جرت في قطر بعد أن فاز على فلامنجو البرازيلي بهدف دون رد.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ قد حسم بطاقة التأهل لمونديال الأندية هذا العام بعد أن فاز بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان.

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلغاء النسخة الحالية من بطولة كأس الاتحاد الآسيوى 2020 وذلك خلال الاجتماع الذى عقده المكتب التنفيذى عبر تقنية الفيديو، برئاسة الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، وذكر البيان الذى نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمي أنه "بعد الأخذ بعين الاعتبار الترتيبات اللوجستية فى المناطق الجغرافية الخمس للقارة ضمن بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، وافق المكتب التنفيذي على اعتبار أن جائحة كورونا فرضت ظرف القوة القهرية، وبالتالي أعلن بأسف عن إلغاء البطولة في نسخة عام 2020".

كما قرر الاتحاد الآسيوي إلغاء العديد من البطولات الأخرى بسبب انتشار فيروس كورونا قائلا، "كما تم إلغاء بطولة كأس التضامن الآسيوي 2020 بسبب الظروف القهرية، حيث ستقام البطولة الآن عام 2024، وتقرر إلغاء بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات 2020 في الإمارات، على أن تستضيف دولة الإمارات النسخة المقبلة عام 2021".

وتابع بيان الاتحاد الآسيوى، "أكد المكتب التنفيذي أنه يأخذ بعين الاعتبار تأثيرات جائحة كورونا على قدرة الاتحاد في إقامة البطولات وفق أفضل صورة ممكنة، ونتيجة لذلك وبعد الأخذ بعين الاعتبار أولوية صحة اللاعبين الشباب وتحديات السفر والصحة، فقد تقرر تأجيل بطولة آسيا للناشئين تحت 16 عاماً في البحرين، وبطولة آسيا للشباب تحت 19 عاماً في أوزبكستان، لتقام بداية عام 2021".

وكان نادي العهد اللبناني، توج بلقب كأس الاتحاد الآسيوي في العام الماضى، بعد تغلبه على فريق 25 أبريل الكوري الشمالي بنتيجة 1 / 0، في المباراة التي جرت على ملعب كوالالمبور ستاديوم في ماليزيا.

