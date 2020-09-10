أخبار مصر.. المرحلة الثانية للتنسيق 97.2% للطب البيطرى و92.92% للهندسة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها تغطية كاملة لتنسيق المرحلة الثانية، وخطة وزارة الصحة للتعامل مع كورونا بالعام الدراسي الجديد، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

الهيئة الوطنية تدعو الناخبين اليوم فى مؤتمر صحفى لانتخاب مجلس النواب الجديد

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا عالميا، لدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد، وإعلان الجدول الزمنى للانتخابات وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءا من مبنى التلفزيون المصرى "ماسبيرو".

"التعليم العالى" تعلن الحدود الدنيا فى تنسيق المرحلة الثانية 2020.. والشعبة العلمية 97.2% للطب البيطرى و92.92% الهندسة.. والتمريض 349.5 بنسبة 85.24%.. والحد الأدنى للمرحلة الثالثة 50%

أكد الدكتور الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم أن الطلاب فى أعين الوزارة، ونحرص على حمايتهم من أى عدوى مرضية متابعا:" اليوم نرسل طمأنه لأولياء الأمور بمأمونية العملية التعليمية كما حدث فى امتحانات الثانوية العامة.

وقال طارق شوقى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن أنه تم توزيع خطة على مديرى المديريات بالمحافظات تتضمن كافة الإجراءات الاحترازية لأكثر من 60 ألف مدرسة مشيرا إلى أنه سيتم تخفيض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات امنه وتابع سيكون هناك لجنة في كل مدرسة مسؤلة عن تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة عدوى كورونا.

طرح 870 وحدة بـ"سكن مصر – JANNA" فى 10 مدن جديدة للحجز الفوري بدون قرعة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على طرح 870 وحدة سكنية متبقية من الأطروحات السابقة، بمشروعى (سكن مصر – JANNA)، بـ10 مدن جديدة، وإتاحتها للمواطنين للحجز الفوري من خلال بنك التعمير والإسكان حتى 31/12/2020، على أن تستكمل إجراءات التخصيص بأجهزة المدن.

مؤتمر صحفي لوزيرة الصحة لإعلان خطة مواجهة كورونا في العام الدراسى بعد قليل

تعقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بعد قليل، مؤتمرا صحفيا بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وذلك للإعلان عن خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية التي سيتم اتخاذها قبل بدء العام الدراسي الجديد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

هيئة البريد تقرر إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح الحساب اعتباراً من اليوم

قررت الهيئة القومية للبريد اعتباراً من اليوم إعفاء أصحاب المعاشات من مصاريف فتح حساب المعاش.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة قررت إعفاء جميع حسابات المعاشات من مصاريف فتح الحساب، وذلك في إطار دعم خطط الدولة نحو تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي، بهدف التيسير على اصحاب المعاشات، مشيراً إلى أن جميع المواطنين من أصحاب المعاشات الذين تقدموا بطلبات فتح الحساب ودفعوا الرسوم خلال الفترة الماضية سيتم رد هذه الرسوم إليهم، وإضافتها في حساباتهم، حتي يتمكنوا من سحبها في اي وقت.

هزة أرضية بمنطقة البحر الأحمر بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل ومحطات مركز الزلازل الاقليمى بأسوان والتابعة للمعهد صباح يوم الخميس هزه ارضيه في منطقة البحر الأحمر وعلى بعد 35 كم شرق مدينة الغردقة.

معدل التضخم لأسعار المستهلكين بمدن مصر يسجل 3.3 لشهر أغسطس الماضي

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية سجل 3.3% في شهر أغسطس الماضي.

أمطار رعدية اليوم بجنوب سيناء متوسطة بجنوب البلاد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، ويكون الطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 84 % .

التعليم تتيح رابط الاستعلام عن رقم الجلوس للطلاب المتقدمين لاختبار مدارس المتفوقين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط الاستعلام عن رقم الجلوس وموعد الاختبار للطلاب المتقدمين لأداء امتحان القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، ويستطيع الطلاب الحصول على رقم الجلوس واللجنة الامتحانية من خلال الدخول على الرابطين التاليين.

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وزير التعليم يؤكد بقاء تشعيب علمى وأدبى بالثانوية العامة

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريحات صحفية، أن التشعيب فى المرحلة الثانوية إلى علمى وأدبى فى الصف الثانى الثانوى يبقى كما هو، أما التشعيب الإضافى فى الثالث الثانوى إلى علمى علوم ورياضة يبقى هذا العام وينتهى بعد ذلك.

السيسى يوافق على اتفاق بنك الاستثمار الأوروبى لتطوير محطة معالجة بالإسكندرية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 117 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لتوسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، الذي يتيح البنك بمقتضاه لمصر قرضاً بمبلغ 120 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/12/2019.

النقل تقدم اعتذاراً رسمياً لراكب بسبب تجاوز كمسارية في حقه بأحد القطارات

أصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً بشأن الفيديو المتداول لواقعة قطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020، وقد أعلنت وزارة النقل اعتذار الوزير وجميع العاملين فى الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز فى حق أحد ركاب القطار كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين فى السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.

قائمة تخفيضات التصالح فى مخالفات البناء.. دمياط من 30 لــ50%.. الغربية 40% والشرقية والمنوفية 20%.. الأقصر 30% والفيوم من 10 لـ35 %.. و50 جنيها للمتر فى شمال سيناء.. ومهلة شهرين لاستكمال المستندات بسوهاج

إجراءات جديدة اتخذها المحافظون للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، ودفع نسبة الـ25% من جدية التصالح، وذلك بقيام المحافظين بتخفيض سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء، مراعاة لظروف المواطنين وتنفيذا لتوجيهات الدولة بتشجيعهم للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع طبقا للقانون، بالإضافة الى زيادة أعداد الموظفين بالمراكز التكنولوجية ومنع الإجازات الرسمية لاستمرار تلقى الطلبات وتسهيل إنهاء كافة الإجراءات للمواطنين، حيث قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، تخفيض سعر المتر للتصالح فى مخالفات البناء والسابق تقديره بمعرفة اللجان المختصة بقيمة 10% لمدينة بورفؤاد وحى الشرق و20% لحى الزهور والضواحى والعرب والمناخ والغرب و30 % لحى الجنوب، وذلك تيسيرا على المواطنين.

مصدر بالأهلى يكشف حقيقة الشرط الجزائى فى عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

نفى مصدر مطلع داخل النادى الأهلى الأنباء التى ترددت عن وجود شرط جزائى فى عقد محمد إبراهيم مع نادى المقاصة، وبالتالى يتسنى للإدارة الحمراء دفع الشرط الجزائى وضم محمد إبراهيم دون موافقة مصر المقاصة، وقال المصدر لليوم السابع، "نلجأ للطرق الشرعية لضم أى لاعب، ومنهم محمد إبراهيم الذى يرتبط بعقد ممتد مع المقاصة حتى نهاية الموسم المقبل.. هناك أندية ترغب فى ضم اللاعب أيضاً منها بيراميدز، إلا أننا نعول على رغبة اللاعب الذى أكد أن الأهلى هو الخيار الأول بالنسبة له".

تنسيق المرحلة الثانية.. أماكن شاغرة بكليات الشعبة العلمية والأدبية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، منذ قليل، نتيجة تنسيق رغبات طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2020.

وقال الوزير إنه لازال هناك بعض الأماكن الشاغرة فى بعض الكليات النظرية لطلاب الشعبة العلمية لهذه المرحلة، وأبرزها الحقوق اولآداب والسياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية والتربية الرياضية والكليات التكنولوجية للطلاب الذين اجتازوا اختبارات القدرات.

خطة الصحة لعودة الدراسة.. تهوية الفصول ومسافات آمنة وتطهير الأسطح والبعد عن الزحام

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان خطة وزارة الصحة لمواجهة عدوى فيروس كورونا بالمدارس مع انطلاق العام الدراسى الجديد، التى تتضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من انتشار كوفيد19 المستجد بين الطلاب.

وزير التعليم العالى يعلن ترشيح 213 ألف طالب للكليات الجامعية بالمرحلة الثانية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، إن مكتب التنسيق بدأ فى استقبال رغبات المرحلة الثانية، من الثلاثاء 1 سبتمبر حتى الأحد 6 سبتمبر، لمدة 6 أيام وعدد الطلاب الذين تقدموا 194484 طالب وطالبة الشعبة العلمية وبالنسبة الشعبة الأدبية 60064 باجمالى لأول مرة أكبر نسبة على مستوى التاريخ الشعبة العلمية والأدبية 254518 أكثر من ربع مليون وهذا رقم قياسى بالاعوام السابقة.

الصحة تعلن 10 قواعد ذهبية للوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس

عرضت وزارة الصحة والسكان ، عرض توضيحي بعنوان " 10 قواعد ذهبية الوقاية من فيروس كورونا داخل المدارس"، من خلال عرض توضيحى على خلفية، المؤتمر الصحفى للإعلان عن الإجراءات الوقائية لعودة المدارس، بحضور وزيرى الصحة والسكان.

وزير التعليم يعلن توزيع خطط مواجهة كورونا على 60 ألف مدرسة بالجمهورية

أكد الدكتور الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم أن الطلاب فى أعين الوزارة، ونحرص على حمايتهم من أى عدوى مرضية متابعا:" اليوم نرسل طمأنه لأولياء الأمور بمأمونية العملية التعليمية كما حدث فى امتحانات الثانوية العامة.

