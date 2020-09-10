بنات خارقات فى الرياضة المصرية .. تعرف عليهن

تشهد الرياضة المصرية في الفترة الحالية تالق أكثر من موهبة رياضية ، في ألعاب مختلفة ، سواء السلة أو الكاراتيه أو رفع الاثقال ، وتنس الطاولة ، و غيرها من اللعبات الرياضية ، فيما يخص العنصر النسائى ، ونظرا لما تقدمه هؤلاء اللاعبات من إنجازات في اللعبة التي يمارسونها ، سواء على المستوى الافريقى أو الدولى ، فيطلق عليهم لقب " بنات خارقات " خاصة وأنهن حققن إنجازات لم يسبقهن من قبل أي فرد في تحقيقها ، ومن هؤلاء البنات فريدة عثمان ، و هنا جودة ، و ثريا محمد ، و فاطمة عمر ، و جيانا فاروق .

فاطمة عمر

الأسطورة فاطمة عمر بطلة رفع الأثقال البارالمبية أول لاعبة في تاريخ مصر وأفريقيا والعرب تحقق 5 ميداليات في 5 دورات اوليمبية متتالية، بداية من سيدنى 2000، حتى ريو 2016 منها أربع ذهبيات على التوالي ، تم اختيارها أفضل لاعبة في أكثر من مرة في سجلات اللجنة البارالمبية الدولية عام 2012، صاحبة الرقم العالمي في وزن 56 كجم، ورفعت وزن 142 كجم. وكسرت الرقم العالمي والأولمبي وسجل باسمها ، وتعتبر فاطمة عمر أيقونة رفع الأثقال ليس علي المستوي العربي والأفريقي فقط وإنما علي مستوي العالم.

هنا جودة

هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة، استطاعت أن تحجز مكانا لها ببين الكبار، بعد أن حصدت الكثير من البطولات والألقاب الخاصة بها، وآخرها تصدرها التصنيف العالمى للناشئات على مستوى العالم وفقا للاتحاد الدولى للمرة الثالثة على التوالي، ومن قبلها الفوز بذهبية بطولة البرتغال الدولية فى منافسات الناشئين تحت 12 و15 سنة، وبرونزية بطولة العالم للقارات، فى إنجاز غير مسبوق في تاريخ رياضة تنس الطاولة المصرية، وعلى المستوى المحلى نجحت في الفوز ببطولة الجمهورية سيدات بالفوز على لاعبة نادى الزمالك والتي تبلغ من العمر 27 عاما، بينما تبلغ هنا 12 عاما فقط .

Advertisements

فريدة عثمان

حصدت فريدة عثمان، لاعبة منتخب السباحة، الميدالية البرونزية فى سباق 50 متر فراشة خلال مشاركتها فى بطولة العالم التى أقيمت بالمجر أغسطس الماضى، لتكون أول سباحة مصرية تحقق هذا الإنجاز، ثم فازت بجائزة أفضل رياضية فى قارة أفريقيا عن العام الماضى أيضا ، بالإضافة إلى الفوز بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى، وذهبية البحر المتوسط وكذلك ذهبية دورة الألعاب الأفريقية .

ثريا محمد

لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى، ولاعبة المنتخب أيضا، حققت الكثير من البطولات منها البطولة العربية على مستوى المنتخب وتوجت مع ناديها ببرونزية البطولة الأفريقية للأندية والتى استضافتها مصر، كما توجت مع المنتخب ببطولة كأس أفريقيا 3/3 التى أقيمت بأوغندا، وحصلت على لقب أفضل لاعبة فى بطولة كأس أفريقيا بأوغندا، وحصدت لقب أفضل هدافة فى بطولة الأفر وباسكت بعد تحقيق 85 نقطة، وتوجت بجائزة هدافة بطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في السنغال، تم وصفها بكليوباترا السلة من جانب الاتحاد الدولى للعبة كما تم اختيارها ضمن أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم عام 2019 من جانب الاتحاد الدولى للعبة.

جيانا فاروق

جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه ، و بطلة العالم ، استطاعت رغم سنها الصغير أن تحقق الكثيرمن البطولات والألقاب، وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية فى البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية، كما تأهلت إلى أولمبياد طوكيو لتصبح أول مصرية وعربية وأفريقية تنجح فى التأهل إلى للأولمبياد، خاصة أن هذه النسخة هى الأولى التى تشارك فيها رياضة الكاراتيه.

