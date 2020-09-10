سقوط صاروخ "كاتيوشا" على مطار بغداد الدولي في العراق

كشفت السلطات العراقية اليوم الخميس، عن إطلاق صاروخ من طراز كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، موضحة أن الهجوم لم يسفر عن خسائر، وذلك في وقت تتكرر فيه عمليات إطلاق الصواريخ على مناطق حيوية بالعاصمة بينها المطار والمنطقة الخضراء.

ونقلت خلية الإعلام الأمني في بيان "سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، دون خسائر، وقد تبين أن انطلاقه كان من حي الفرات".

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وكانت السلطات العراقية بدأت تحقيقا لمعرفة الجهة المسؤولة عن عمليات إطلاق الصواريخ نحو المطار مؤخرا.