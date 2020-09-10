أنا ابن مصر.. أنا ضد الكسر.. "النقل" تنتصر لكرامة مجند بعد تجاوز كمسرى فى حقه بسبب سعر تذكرة بقطار المنصورة القاهرة.. الوزارة تحقق في الواقعة وتؤكد على احترام الجميع وتوقف الموظفين عن العمل.. فيديو

انتشرت أمس على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعى المختلفة، فيديو، من داخل أحد قطارات السكة الحديد، لكمسرى، يتعامل بشكل غير لائق مع مجند، حيث يظهر الكمسرى، وهو يتحدث للمجند بشكل به تجاوز، الأمر الذى أدى إلى هجوم رواد مواقع التواصل الاجتماعى على هذا الكمسرى بسبب طريقته فى الحديث، وأيضا لعدم اتخاذه الإجراءات الاحترازية فى القطار.

الفيديو الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى منذ ساعات، يظهر فيه الكمسرى، وأحد العاملين بالقطار، وهما يتحدثان بشكل غير لائق مع مجند، يضع كمامة، وخلاف حول التذكرة، حتى كاد المجند أن يغادر القطار، إلا أن إحدى السيدات، رفضت نزول المجند من القطار، وقامت بدفع ثمن التذكرة، قائلة له، "أنا عندي 3 ولاد زيك بالظبط"



الكمسرى والمجند

لم تكد تمر ساعات قليلة، حتى أصدرت وزارة النقل بيانا صحفيا، بشأن الواقعة التى انتشرت على السوشيال ميديا، حيث أكد البيان أن الواقعة كانت بقطار رقم 948 المتجه من المنصورة / القاهرة يوم 9/9/2020.



جانب من الواقعة

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وأعلنت وزارة النقل اعتذار الوزير وجميع العاملين فى الوزارة عن قيام كمسارية القطار بالتجاوز فى حق أحد ركاب القطار، كما أكدت الوزارة على احترامها واحترام كافة العاملين فى السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.



السيدة

وأشار بيان الوزارة إلى أن التوجيهات المستمرة التى تصدر لكل العاملين بالسكك الحديدية ممن لهم تعامل مع جمهور الركاب تنص على الاحترام التام للركاب والعمل على خدمتهم وتيسير تنقلهم على خطوط السكك الحديدية المختلفة وأن كافة المواقف التى تحدث بين أطقم تشغيل السكة الحديد والراكب يجب أن يكون فى إطار القانون وفى إطار احترام الراكب وأنه لاتهاون مع أى مخطئ فى حق أى راكب وأن الوزارة ستستمر فى خدمة جمهور الركاب خاصة فى ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة السكك الحديدية في كافة قطاعاتها والتحسين الكبير في مستوى الخدمة المقدمة.

وأوضح البيان أنه تم إيقاف مرتكبى الواقعة عن العمل واحالتهم للتحقيق الفورى وأنه سيتم إعلان نتائج التحقيق فور الانتهاء منه.

