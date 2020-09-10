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50 مليون جنيه خطة الأهلي لتعويض رمضان صبحى بالموسم الجديد

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استقر مسئولو النادى الأهلي على خطة تعويض رمضان صبحى، جناح الفريق الذى رحل إلى صفوف نادى بيراميدز خلال الانتققالات الصيفية الجارية بعقد خيالي، يصل إلى حوالى 200 مليون جنيه مصرى لمدة 5 مواسم قادمة.

 

وحسم المقابل المالى الكبير الذى يحصل عليه رمضان صبحى مسألة انتقاله إلى بيراميدز، بعدما نجح فى إغراء اللاعب بمقابل مالى خيالى نظير تفضيل ارتداء القميص السماوى وخلع القميص الأحمر، بعدما كان الأهلى قريباً من حسم الصفقة مقابل 3 ملايين و250 ألف إسترلينى، وهو العرض الذى لا يحصل عليه أى لاعب فى مصر.

 

 

ويواجه رمضان صبحى لاعب بيراميدز الجديد مجموعة من التحديات، بعدما رفض البقاء مع الأهلى وفضل عليه الانتقال لرفاق عبد الله السعيد بعقد 5 مواسم مقبلة.

 

 

من جهتهم كلف مسئولو الأهلى حنان الزينى، مدير اللوائح بالنادى، لتحديد حقوق النادى المادية بعد بيع رمضان صبحى لبيراميدز، سواء فيما يخص حق الرعاية أو أى بنود أخرى تمنحها الفيفا للنادى، وهو ما يتوقف على قيمة الصفقة خاصة بعد إعلان بيراميدز ضم رمضان صبحى رسمياً من هدرسفيلد الإنجليزي، ورفض رمضان صبحى توقيع عقد جديد مع الأهلى بعد انتهاء فترة اعارته من النادى الإنجليزي، لينتقل الجناح الدولى لبيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 5 مواسم.

 

 

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وأبدى رمضان سعادته بخطوة انتقاله لصفوف بيراميدز، وأن وجود عدد كبير من لاعبى المنتخب الوطنى بالفريق شجعه على تلك الخطوة، وأن هدفه تحقيق البطولات والألقاب مع الفريق وزملائه بالمرحلة المقبلة.

 

وكشف صبحى عن أول من هنأه بالانتقال لبيراميدز من لاعب الفريق، موضحًا أن عبد الله السعيد كان اللاعب الأول، وبعده على جبر.

 

 

وعن إمكانية الاحتفال فى حالة إحراز هدف فى شباك الأهلى بالمرحلة المقبلة، أكد رمضان صبحى أنه لا يفكر فى تلك الأمور، وأن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه فقط، وأضاف أن الجميع فى النادى يعمل بأقصى جهد، وشدد على أن انضمامه للفريق تحد جديد له، وأوضح رمضان صبحى أن انتقاله لبيراميدز بمثابة احتراف له وفى حالة وجود عرض احتراف أوروبى سيكون عن طريق ناديه الحالي.

 

 

 

 


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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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