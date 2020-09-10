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مازالت أصداء الفيديو المنتشر الخاص بالمجند والكمسرى فى قطار المنصورة / القاهرة، مستمرة حتى الان، وذلك رغم قرار وزارة النقل بالتحقيق مع الكمسرى الذى تجاوز فى حق المجند بالتحدث إليه بطريقة غير لائقة، بسبب ثمن التذكرة، الأمر الذى دفع احدى السيدات اللائى تتواجد فى القطار، إلى دفع ثمن التذكرة للمجند، وإصرارها على أن يغادر القطار.
بطلة الواقعة
رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تعاطفوا مع المجند، والذى بدا وكأنه يحاول أن يجمع ما معه من أموال ليدفعها للكمسرى، وحينما قرر أني يغادر القطار، رفضت احدى السيدات أن يغادر الشاب القطار، وأصرت على أن تدفع له، وعلى الرغم من رفض الشاب، إلا أنها لم تدعه يغادر القطار، ودفعت له ثمن التذكرة.
سيدة القطار
متداولو الفيديو، اعتبروا أن هذه السيدة، هى "بطل الواقعة"، وأطلقوا عليها "سيدة القطار"، واحتفوا بها وبشهامتها وجدعنتها، مؤكدين أنها نموذج حى، وحقيقى للأم المصرية، التى تدعم أبناءها حتى بأقل القليل.
البحث بدأ عن "سيدة القطار"، من قبل رواد السوشيال ميديا، لتكريمها تكريما يليق بأم مصرية أصيلة، دافعت عن شاب، فى سن أبناءها، وقد انتشرت صور السيدة على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وطالب الكثيرون بالكشف عن اسمها والمحافظة التى تعيش فيها ليتم الاحتفاء بها.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جمهور السوشيال ميديا يتساءل: من هى سيدة القطار التى دفعت ثمن تذكرة المجند؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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