القوات المسلحة: جنودنا يتحلون بالانضباط ونشكر سيدة القطار

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة إحترامها لكافة مؤسسات الدولة ، وأن جميع أفرادها يتحلون بالإنضباط الذى هو من التقاليد الأصيلة للمؤسسة العسكرية ، وأن جنودها هم عصب القوات المسلحة على مر العصور وهم حماة الوطن الذى نعيش فيه ، نذروا أنفسهم فداءاً لوطنهم وشعب مصر العظيم.
والقوات المسلحة تقدر الإجراءات التى تم إتخاذها من قبل وزارة النقل ، ضد الواقعة التى لا تنم إلا عن سلوك فردى خاطئ لأحد العاملين.
وتوجهت القيادة العامة للقوات المسلحة بخالص الشكر والتقدير للسيدة المصرية العظيمة التى شهدت الواقعة فى القطار ، وتمسكت بدفع ثمن تذكرة الركوب ، وتؤكد أن ما فعلته هو تعبير عن أصالة المرأة المصرية التى تحمل فى قلبها الكثير من العطاء والإنسانية والأمومة .
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