تقارير مغربية تؤكد موافقة الكاف على تأجيل الأبطال لأكتوبر والنهائى6 نوفمبر

كشفت تقارير صحفية مغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وافق على تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية إلى شهر أكتوبر المقبل بدلا من نهاية سبتمبر الجارى، حيث يلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر إقامة مواجهات ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الأهلى والوداد والرجاء والزمالك يومى 25 و26 سبتمبر الجارى، فيما تقام جولة الإياب يومى 2 و3 أكتوبر المقبل.

ووافقت اللجنة التنفيذية بالكاف، خلال اجتماعها اليوم، الخميس، على تغيير المواعيد بحيث تقام مواجهات ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا يومي 16 و17 من أكتوبر المقبل في المغرب.

ومن المقرر أن تقام مواجهات الإياب لنصف نهائي المسابقة القارية يومى 23 و24 من شهر أكتوبر المقبل فى القاهرة، فيما تجرى المباراة النهائية للبطولة يوم 6 من نوفمبر المقبل.

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من ناحية أخرى، أكدت تقارير صحفية مغربية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لم يخضع لأى ضغوط من جانب الاتحاد المغربى للعبة وناديى الوداد ونهضة بركان من أجل تأجيل مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لمسابقتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن ادعاءات خضوع الكاف لضغوط مغربية عارية من الصحة تماماً، موضحة أن الدليل على ذلك هو ترحيب اتحاد الكرة المصرى بفكرة تأجيل المواعيد.

وأضافت الصحيفة أن ترحيب الجبلاية بفكرة تأجيل مباريات نصف نهائي دورى الأبطال والكونفدرالية جاء لكونه يخدم مصالح اتحاد الكرة، خاصة بعدما حدد الكاف 20 أكتوبر موعداً لمعرفة ممثلى البلدين فى النسخة المقبلة من البطولة.