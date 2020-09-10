بائعو المنشية بالإسكندرية يحملون ضباط المرافق على الأعناق ويهتفون للشرطة

رفع أهالى والبائعين شارع السبع بنات بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، ضباط المرافق ومباحث الجمرك على الأعناق، تعبيرا عن دعمهم للشرطة والجيش والدولة المصرية، عقب أحداث أمس واعتراضهم لحملة إزالة الإشغالات وقيام عدد من القنوات المغرضة باستغلال الموقف وتوجيه سهام الشر ضد الدولة المصرية.

ورفع أهالى المنطقة النقيب ياسر رجب من شرطة المرافق، على الأعناق وإطلاق البخور والهتافات المؤيدة للدولة المصرية والشرطة والجيش، وهو الضابط الذى ظهر فى فيديوهات أمس يتحدث مع الباعة واستجابوا له، كما قاموا برفع المقدم خالد شمس رئيس مباحث قسم شرطة المنشية على الأعناق أيضا.

ووضع أهالى المنطقة لافتات مؤيدة للرئيس عبدالفتاح السيسى، والدولة وأجهزتها المختلفة، مؤكدين احترامهم والتزامهم بالقانون، ومنددين بالجماعات الإرهابية والقنوات التى استغلت أحداث اعتراض حملة إزالة الإشغالات بالمنطقة.

وفى فيديو جديد من الفيديوهات المفبركة بثته قناة الجزيرة القطرية فى حربها ضد مصر والمصريين، إلا أن الفيديو الذى بثته القناة الإرهابية فضحت فيه نفسها بنفسها، حيث استغلت اعتراض أصحاب المحال التجارية المتضررين من حظر كورونا، وركبت عليها هتافات "مش عايزينه".

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ألاعيب القناة القطرية فضحها الأهالى الذين نشروا الفيديو الحقيقى للمسيرة التى خرجت فى محافظة الإسكندرية اعتراضا على حظر كورونا، وأوضحوا خلال الفيديو كيف فبكرت قناة الجزيرة القطرية الفيديو واستغلته فى حربها ضد الدولة.















