رئيس الوزراء عن مشروع "ممشى أهل مصر": سيٌغير وجه القاهرة بشكل عام

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع "ممشى أهل مصر" للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، واللواء كمال أبو حسب، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن مشروع " ممشى أهل مصر" سيغير وجه القاهرة بوجه عام، موجها بالإسراع بمعدلات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، والتوسع فى أعماله، وكلّف الدكتور مصطفى مدبولى بأن يتم إنجازه فى زمن قياسيّ.

وخلال الاجتماع، أطلع اللواء كمال أبو حسب، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، رئيس الوزراء على معدلات تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لمشروع ممشى أهل مصر، والمعوقات التى تواجه عملية التنفيذ، والجهود التى يتم بذلها للتغلب عليها، وفى هذا الصدد، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم العمل على تذليل كافة المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما استعرض مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مستجدات الموقف التنفيذى لأعمال المشروع، لافتا إلى أنه تم البدء فى تنفيذ المشروع فى سبتمبر 2019، وذلك لتطوير ممشى كورنيش النيل فى المسافة من كوبرى 15 مايو إلى كوبرى إمبابة، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع يسير بمعدلات أداء عالية، حيث وصلت نسبة التنفيذ فى المرحلة الأولى إلى 90,4%.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المشروع، فقد أشار مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الخوازيق (نيلية وشاطئية) بإجمالى 1843 خازوقا، كما تم الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة 100 % لكل المبانى، عدا المطعم العائم الذى من المخطط إنهاء الهيكل الخرسانى له فى منتصف الشهر الجارى، لافتا فى الوقت نفسه إلى بدء تنفيذ أعمال الإلكتروميكانيك، وفى هذا الشأن تم اعتماد عناصر التشطيبات والعمل الفنى من الاستشارى العام.

كما لفت اللواء كمال أبو حسب إلى بدء تنفيذ أعمال تنسيق الموقع، والتى تتضمن السور المعدنى، والمدرجات، والسلالم، والرامبات، وبلاط الأرضيات، والخرسانة المطبوعة، بالإضافة إلى أعمال الزراعات الخاصة بهذه المرحلة، كما بدأ العمل فى تصنيع كافة وحدات الإضاءة، وكذلك الفرش من مجالس ومظلات وبرجولات.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر، أكد مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أنه جار التنسيق لعمل البروتوكول بعد استلام اللوحات والمقايسات النهائية من المالك وهى وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، وفى الوقت نفسه انتهت أعمال تجهيز الموقع الإدارى للشركات المنفذة فى جميع القطاعات من كرفانات وأسوار، وجار أعمال الجسات التأكيدية، كما تم عقد اجتماع تنسيقى بحضور كافة جهات الاختصاص وجار حصر التعديات والتعامل معها، كما انتهت عملية إسناد جميع القطاعات إلى الشركات المنفذة، وإسناد أعمال الإشراف على التنفيذ إلى استشارى المشروع.

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تجدر الإشارة إلى أن مشروع ممشى أهل مصر عبارة عن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4,7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوى 4,5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلى 6,5 م، ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافيتريات، و62 محلا تجاريا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالى أطوال 315 م تتسع لـ 1240 فردا، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردا.



رئيس الوزراء عن مشروع ممشى أهل مصر (1)



رئيس الوزراء عن مشروع ممشى أهل مصر (2)